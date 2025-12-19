Hindustan Hindi News
Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 20 दिसंबर का विस्तृत राशिफल

Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 20 दिसंबर का विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 20 December 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 20 दिसंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Dec 19, 2025 02:14 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope 20 December 2025, राशिफल 20 दिसंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 20 दिसंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 20 दिसंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- आज आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरा महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत नजर आएगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा खर्च न करें। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। सेहत ठीक रहेगी, बस गुस्से और तनाव से बचें।

वृषभ राशि- आज का दिन धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का है। नौकरी और व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति होगी। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभालकर चलें। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

मिथुन राशि- आज आपकी संवाद क्षमता आपको फायदा दिला सकती है। नए संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में काम आ सकते हैं। करियर से जुड़े रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक लाभ के योग हैं। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन ज्यादा काम से थकान हो सकती है।

कर्क राशि- आज भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र में संयम से काम लेना जरूरी होगा। परिवार में किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन बातचीत से समाधान निकलेगा। धन की स्थिति संतुलित रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आराम जरूरी है।

सिंह राशि- आज का दिन आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आया है। करियर में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी।

कन्या राशि- आज जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन आप उन्हें बेहतर तरीके से संभाल लेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत को लेकर सतर्क रहें।

तुला राशि- आज आपको अपनी योजनाओं पर फोकस बनाए रखना होगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा लाभ मिलने की संभावना है। धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार महसूस होगा।

वृश्चिक राशि- आज नए विचार और योजनाएं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। नौकरी और व्यापार में सकारात्मक बदलाव दिख सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में समझ और सामंजस्य रहेगा। मानसिक रूप से सुकून महसूस करेंगे।

धनु राशि- आज रिश्तों और काम के बीच संतुलन बनाकर चलना जरूरी होगा। साझेदारी से जुड़े कामों में लाभ हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। मानसिक शांति के लिए खुद को समय दें।

मकर राशि- आज मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम सकारात्मक रहेंगे। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। धन को लेकर सोच-समझकर फैसले लें। प्रेम संबंधों में भरोसा बनाए रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ राशि- आज भाग्य आपके पक्ष में नजर आ रहा है। करियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं। यात्रा या किसी नए काम की शुरुआत संभव है। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। मन प्रसन्न रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी।

मीन राशि- आज रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। परिवार और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

