Kal Ka Rashifal: 20 अप्रैल को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal: 20 अप्रैल को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Horoscope Tomorrow 20 April 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 20 अप्रैल 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 20 April 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल : 20 अप्रैल के दिन सोमवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को शिव जी की पूजा करने से जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 20 अप्रैल का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 20 अप्रैल को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
20 अप्रैल को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
मेष राशि- 20 अप्रैल के दिन वित्तीय समृद्धि रहेगी। रिलेशनशिप में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, जो अच्छे या बुरे हो सकते हैं। ऑफिस में आप नए-नए विचार भी लाएंगे, जो आपको अपनी प्रोफाइल को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। स्वास्थ्य और धन दोनों सकारात्मक रहेंगे।
वृषभ राशि- 20 अप्रैल के दिन टीम प्रोजेक्ट में अहंकार से संबंधित छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको प्रेम से जुड़े सभी मुद्दों को निपटाने की आवश्यकता हो सकती है। आज का दिन विवाह से जुड़े फैसले लेने के लिए भी अच्छा रहेगा।
मिथुन राशि- 20 अप्रैल के दिन आज धन आपके पक्ष में रहेगा। रिश्ते में उतार-चढ़ाव से बचें और सुनिश्चित करें कि आप ऑफिस में भी अपना बेस्ट प्रोडक्टिव रिजल्ट देने की कोशिश करें। वित्तीय खर्चों पर कंट्रोल रखें।
कर्क राशि- 20 अप्रैल के दिन कोई बड़ा मौद्रिक मुद्दा आज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अपने प्रेम जीवन में हर मुद्दे को सुलझाएं और नैतिकता से समझौता किए बिना पेशेवर प्रयासों को मैनेज करना भी अच्छा है। जीवन में समृद्धि बनी रहेगी।
सिंह राशि- 20 अप्रैल के दिन आपको प्रेमी पर अपनी राय थोपने से बचना चाहिए। अपने प्रेम जीवन में खुश रहें। काम में सफलता को प्राथमिकता दें। संतुलित जीवनशैली के साथ स्वस्थ रहें। धन और स्वास्थ्य दोनों ही आपके पक्ष में रहेंगे।
कन्या राशि- 20 अप्रैल के दिन रिश्ते में हल्की-फुल्की समस्याओं के बावजूद पार्टनर आपकी मौजूदगी को पसंद करेगा। अपने प्रोफेशनल जीवन को बरकरार रखें और सुरक्षित विकल्पों में पैसा लगाना जारी रखें। लाइफ में बैलेंस जरूरी है।
तुला राशि- 20 अप्रैल के दिन रोमांटिक जीवन का भरपूर आनंद लें और पेशेवर सफलता के विभिन्न पहलुओं को जानें। सुरक्षित वित्तीय निवेश विकल्पों पर विचार करें। आज के दिन आपका सेहत का मामला भी पॉजिटिव महसूस होगा।
वृश्चिक राशि- 20 अप्रैल के दिन अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रेमी की अपेक्षाओं को पूरा करें। आप नए टास्क भी कर सकते हैं, जो आपको पेशेवर क्षमता दिखाने का मौका देंगे। सेहत संबंधी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं और आपको सावधान रहना चाहिए।
धनु राशि- 20 अप्रैल के दिन सुरक्षित निवेश फैसलों लेना जारी रखें। कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। आपका दृष्टिकोण काम करेगा और सीनियर्स आपके प्रयासों की तारीफ करेंगे। आपको ऑफिस रोमांस से दूर रहना चाहिए।
मकर राशि- 20 अप्रैल के दिन अपने रोमांटिक रिश्ते में समस्याओं को सॉल्व करें। ऑफिस में, दृष्टिकोण में ईमानदारी बरतें और आपके प्रयासों को मान्यता मिलेगी। आप धन और स्वास्थ्य दोनों के मामले में भाग्यशाली हैं।
कुंभ राशि- 20 अप्रैल के दिन पास्ट के मतभेदों के बावजूद, आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। सुरक्षित कल के लिए सबसे अच्छे मौद्रिक निवेश विकल्पों पर विचार करें। आप क्लाइंट्स से भी तारीफ की उम्मीद कर सकते हैं, खासकर जब आप धन, सेल्स और हेल्थकेयर में हों।
मीन राशि- 20 अप्रैल के दिन आज अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें। आपको अपनी प्रोफेशनल क्षमता साबित करने के मौके मिलेंगे। आर्थिक रूप से आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा