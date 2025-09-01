kal ka Rashifal 2 September 2025 aries to pisces Tomorrow Horoscope Lucky Zodiac Signs daily Future Predictions Rashifal: 2 सितंबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़kal ka Rashifal 2 September 2025 aries to pisces Tomorrow Horoscope Lucky Zodiac Signs daily Future Predictions

Rashifal: 2 सितंबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

Horoscope Tomorrow 2 September 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 2 सितंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 02:10 PM
Horoscope 2 September 2025, राशिफल 2 सितंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 2 सितंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 2 सितंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और कौन-सी राशियां रहें सतर्क। जानें मंगलवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा-

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। इस समय धन का खर्च सोच-समझकर ही करें। व्यापार में किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास न करें। लवर के साथ समय व्यतीत करेंगे।

ये भी पढ़ें:वास्तु के अनुसार जीवन की परेशानी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए?

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा कहा जा सकता है।वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। पिता का साथ मिलेगा। परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। विभिन्न स्तोत्रों से धन लाभ होगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों का दिन सामान्य रहेगा। मानसिक तनाव हो सकता है। कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। निवेश करने से पहले किसी मित्र या सलाहकार से सलाह अवश्य लें।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ नहीं कहा जा सकता है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती है। जीवन में भागदौड़ अधिक रहेगी। वाद-विवाद से दूर रहें। नौकरी में किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। प्रेमी के साथ भी मनमुटाव संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन धन खर्च सोच-समझकर ही करें।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के जीवन में आज बड़े बदलाव हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार में लाभ होगा। परिवार के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज के दिन खर्चे भी बढ़ेंगे लेकिन विभिन्न स्तोत्रों से धन का आगमन हो जाएगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी। करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे।

कन्या राशि- कन्या राशि वाले आज अपने मन को शांत रखें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। जल्दबाजी में कोई भी काम न करें। वाहन धीरे चलाएं। अति उत्साही होने से बचें। नौकरी और व्यापार में समझदारी से काम लें। आर्थिक पक्ष आज ठीक रहेगा। प्रेम जीवन भी में सुख का अनुभव करेंगे।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव दूर होगा। धैर्य से काम करेंगे। नौकरी और व्यापार में लाभ होगा। तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा दिन। नौकरी और व्यापार में लाभ होगा। किसी मित्र के सहयोग से आय के स्तोत्रों में भी वृद्धि होगी। परिवार के सहयोग से रुके हुए कार्य भी चल पड़ेंगे। मान-सम्मान की में वृद्धि होगी। प्रेमी का भरपूर साथ मिलेगा।

ये भी पढ़ें:31 अगस्त-6 सितंबर तक का समय मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

धनु राशि- धनु राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मन शांत रहेगा। जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करेंगे। नौकरी और व्यापार में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। निवेश करने के लिए आज का दिन शुभ रहेगा।

मकर राशि- आज का दिन मकर राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी, व्यापार, प्रेम सबकुथ बढ़िया रहेगा। आप आज जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। शादी की बात भी आज पक्की हो सकती है। धर्म-कर्म में भी रुचि बढ़ेगी।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को आज मिलेजुले फल मिलेंगे। आत्मविश्वास काफी रहेगा। नौकरी और व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आय में वृद्धि हो सकती है। आज क्रोध से बचें। वाद-विवाद की स्थिति से बिल्कुल दूर रहें। मानसिक तनाव संभव है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मीन राशि- मीन राशि वाले आज थोड़ा सावधान रहें। धन खर्च सोच-समझकर ही करें नहीं तो कर्ज की स्थिति आ सकती है।नौकरी और व्यापार में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और प्रेमी के साथ अधिक समय व्यतीत करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

