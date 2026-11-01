राशिफल 2 नवंबर: कल 5 राशियों को लाभ ही लाभ, पढ़ें 12 राशियों का हाल

राशिफल 2 नवंबर: कल 5 राशियों को लाभ ही लाभ, पढ़ें 12 राशियों का हाल
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 2 November 2026 Rashifal : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें, 2 नवंबर 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 02 November 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 2 नवंबर का राशिफल: 2 नवंबर के दिन सोमवार है। ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करने से सुख और शांति बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 2 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 2 नवंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 2 नवंबर: कल 5 राशियों को लाभ ही लाभ, पढ़ें 12 राशियों का हाल
मेष राशि
आज के दिन धन लाभ होने के योग हैं। शांत होकर सोचने के लिए समय निकालें। देखभाल के छोटे-छोटे काम दूसरों से दोस्ताना सपोर्ट और उपयोगी जानकारी हासिल करेंगे। आप देखेंगे कि शांत एनर्जी आपके फैसलों को गाइड कर रही है।
वृषभ राशि
आज के दिन सभी पर्सनल समस्याओं को ठीक करने के लिए कदम उठाएं। यह आपके ऑफिस परफॉर्मेंस में मदद करेगा। बिजनेस की जरूरतों को लेकर कॉन्फिडेंट रहें। सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है।
मिथुन राशि
आपकी फाइनेंशियल स्थिति सोच-समझकर पैसे के फैसले लेने की इजाजत देती है। मानसिक तनाव से बचें और सेहत की जरूरतों पर भी ध्यान दें। आज आपकी जिज्ञासा नए मौके ला सकती है।
कर्क राशि
आज के दिन प्यार में सुखद पलों की तलाश करें। ध्यान रखें कि आप अपने लवर की उम्मीदों पर खरे उतरें। काम पर सावधान रहें ताकि सीनियर्स के गुस्से का सामना न करना पड़े। बैलेंस बनाएं रखें।
सिंह राशि
आज के दिन सावधानी से एक नया आइडिया आजमाएं। मजाक करें, सुनें, सपोर्ट करें, और अपने ऑप्शन को प्रगति और खुशी का मार्गदर्शन करने दें। आज अलग तरह से सोचने और दूसरों की मदद करने के लिए अच्छा दिन है। रोमांच भरा दिन रहेगा।
कन्या राशि
आपकी जिज्ञासा मेशनत सपोर्ट आकर्षित करेगी। साथ ही नए, व्यावहारिक अवसरों की ओर ले जा सकती है, वो भी बिना जल्दबाजी के। आज आप फोकस्ड महसूस करेंगे। दयालु रहें। ध्यान से सुनें।
तुला राशि
छोटे एक्सपेरिमेंट और दोस्ताना बातचीत उपयोगी जानकारी ला सकते हैं। दयालु रहें और अपने आइडिया को आसान तरीके से समझाएं। हर छोटी मदद स्वीकार करें और जरूरत पड़ने पर योजनाओं में बदलाव करें।
वृश्चिक राशि
छोटे-छोटे प्रैक्टिकल डिसीजन से लगातार रिजल्ट और शांति मिलेगी। अपने धैर्य से योजनाओं को जीत में बदलने दें। दोस्त आपके संतुलित मूड को नोटिस करेंगे और प्रैक्टिकल तौर पर मदद भी करेंगे।
धनु राशि
आज आपका स्टेबल तरीका आपको सावधानीपूर्वक योजना और शांति के साथ महत्वपूर्ण काम खत्म करने में मदद करेगा। छोटे-छोटे कदम उठाएं, प्रेशर से बचें, और छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं।
मकर राशि
आज आपका कोमल स्वभाव अच्छे आइडिया को जन्म देगा। कोई छोटा क्रिएटिव काम करें। किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ अपनी भावनाएं शेयर करें और शांति के लिए रोजा ना आसान रूटीन फॉलो करें। आनंद में रहेंगे।
कुंभ राशि
आज का दिन दोस्ताना बातचीत और नई सीख के बारे में है। किसी क्लब में शामिल हों या किसी पड़ोसी की मदद करें। आपके स्मार्ट आइडिया पर ध्यान दिया जाएगा। खुद को समझाते समय दयालु रहें। पैसों का आगमन होगा।
मीन राशि
मदद को विनम्रता से स्वीकार करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पूरे दिन लगातार प्रगति होगी। काम और परिवार के साथ छोटे-छोटे कदम लगातार सुधार लाएंगे। अच्छी सलाह पर भरोसा करें, सब्र रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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