Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal Ka Rashifal 19 December 2025: Tomorrow Horoscope Bhavishyafal and Future Predictions
Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 19 दिसंबर का विस्तृत राशिफल

Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 19 दिसंबर का विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 19 December 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 19 दिसंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Dec 18, 2025 02:43 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Horoscope 19 December 2025, राशिफल 19 दिसंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 19 दिसंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 19 दिसंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि- आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आगे चलकर लाभदायक साबित होगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस गुस्से और जल्दबाजी से बचना जरूरी है।

वृषभ राशि- आज का दिन संतुलन और धैर्य का है। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट संभालकर चलें। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पारिवारिक जीवन शांत रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। सेहत को लेकर खानपान पर विशेष ध्यान दें।

मिथुन राशि- आज आपकी बातचीत और सोच आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। दोस्तों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ से थकान महसूस हो सकती है।

ये भी पढ़ें:2026 में इन 5 राशियों को मिलेगा किस्मत का पूरा साथ, भाग्योदय के हैं संकेत

कर्क राशि- आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें। कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से काम करना जरूरी होगा। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा या चिंता हो सकती है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें।

सिंह राशि- आज आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। करियर में सफलता मिलने की संभावना है। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात फायदेमंद साबित हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी। ऊर्जा और आत्मविश्वास भरपूर रहेगा।

कन्या राशि- आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने से लाभ मिलेगा। करियर में नए अवसर सामने आ सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं और मानसिक रूप से हल्कापन महसूस करेंगे।

तुला राशि- आज रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। साझेदारी के काम में लाभ के योग हैं। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी। मानसिक शांति के लिए खुद को थोड़ा समय दें।

वृश्चिक राशि- आज मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। धन की स्थिति संतुलित रहेगी। प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

धनु राशि- आज भाग्य आपका साथ देगा। शिक्षा, नौकरी और व्यापार से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। यात्रा के योग बन सकते हैं। आर्थिक लाभ संभव है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा।

मकर राशि- आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे। कार्यक्षेत्र में अनुशासन और मेहनत से सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है।

कुंभ राशि- आज नए विचार और योजनाएं लाभ दिला सकती हैं। नौकरी और व्यापार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों और सहयोगियों का साथ मिलेगा। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से सुकून महसूस करेंगे।

मीन राशि- आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Today Rashifal In Hindi Horoscope Tomorrow अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने