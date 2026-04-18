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Kal Ka Rashifal: 19 अप्रैल को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें कल का राशिफल

Apr 18, 2026 01:29 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Horoscope Tomorrow 19 April 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मेष से लेकर मीन तक कुल 12 राशियां हैं। ग्रह-नक्षत्रों की बदलती चाल के आधार पर इन राशियों के भविष्य का आकलन किया जाता है। कल 19 अप्रैल 2026 का दिन इन 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है? यहां पढ़ें-

Kal Ka Rashifal: 19 अप्रैल को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 19 April 2026 Aries to Pisces Horoscope Tomorrow, कल का राशिफल: कल 19 अप्रैल है और रविवार का दिन है। आए दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल बदलती है और इस असर हर एक राशि पर देखने को मिलता है। रविवार का दिन सूर्यदेव का है। इस दिन सूर्यदेव को सुबह-सुबह जल जरूर अर्पित करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अब सूर्य का दिन है और कुल 12 राशियों के लिए 19 अप्रैल कैसा होगा? नीचे पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि के लिए 19 अप्रैल का राशिफल-

19 अप्रैल को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें कल का राशिफल

मेष राशिफल 19 अप्रैल

आज का दिन आपके लिए थोड़ा व्यस्त रह सकता है। ऑफिस या बिजनेस में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। पैसों के मामले में जल्दबाजी ना करें। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा। आज आपको ज्यादा थकान महसूस हो सकती है। समय मिलते ही आराम करें।

वृषभ राशिफल 19 अप्रैल

आज आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। हो सकता है कि आज कुछ काम उम्मीद के हिसाब से ना हो। पैसों से जुड़ा कोई फैसला सोच-समझकर ही लें। रिश्तों में बातचीत करेंगे तो बात सुलझ सकती है। छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेने से बचें। ओवरथिंकिंग से बचें। शाम तक आपको अच्छा महसूस होगा।

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मिथुन राशिफल 19 अप्रैल

आज का दिन आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। दोस्तों या करीबियों से मदद मिलेगी तो काम आसान होगा। आज आपका खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। ऐसे में बजट का ध्यान रखें। किसी नई प्लानिंग के लिए आज का दिन सही है।

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कर्क राशिफल 19 अप्रैल

आज आप थोड़े इमोशनल रह सकते हैं। काम पर ध्यान देंगे तो सब बैलेंस हो जाएगा। परिवार से जुड़ी कोई जिम्मेदारी निभानी होगी। पैसों के मामले में आप बैलेंस बनाकर रखेंगे तो आगे स्थिति सही रहेगी। आज किसी पुराने दोस्त से लंबे समय बाद बात होगी और ऐसे में मन खुश रहेगा।

सिंह राशिफल 19 अप्रैल

आज के दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। काम में आपकी मेहनत नजर आएगी। ऑफिस में आपके काम की चर्चा होगी। हालांकि किसी बात पर ज्यादा गुस्सा करने से बचें। शाम का समय रिलैक्स करने के लिए अच्छा रहेगा। सोने का समय निर्धारित करें।

तुला राशिफल 19 अप्रैल

आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। रोजमर्रा के काम आराम से पूरे हो जाएंगे। सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा ओवरथिंकिंग ना करें। ओवरथिंकिंग से फालतू का तनाव होगा। घर का माहौल शांत रखने की कोशिश करें। ऑयली खाने से दूर रहें।

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धनु राशिफल 19 अप्रैल

आज आपको किसी जरूरी काम में सफलता मिलने के चांस हैं। परिवार और पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। पैसों के मामले में सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाएं। नए लोगों से मुलाकात होगी और इससे आपको फायदा भी मिलेगा। पॉजिटिव सोचें। योगा करें।

मकर राशिफल 19 अप्रैल

आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। काम में धैर्य रखना जरूरी है। किसी से बहस करने से बचें। स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। पैसों के मामले में सावधानी रखें। शाम तक आपकी चीजें बेहतर हो सकती है। आसपास ही कहीं बाहर घूमने चले जाएं।

कुंभ राशिफल 19 अप्रैल

आज आपको नई जानकारी या फिर कोई नया मौका मिल सकता है। काम में फोकस बनाए रखें। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। ऐसे में रिश्तों में भी सुधार आएगा। इस बात का ध्यान रखें कि बेवजह का खर्चा ना हो। आज आप ट्रैवल का प्लान बना सकते हैं।

कन्या राशिफल 19 अप्रैल

आज आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट धीरे-धीरे मिलता दिखेगा। काम का प्रेशर आज थोड़ा ज्यादा रह सकता है लेकिन आप चीजों को संभाल लेंगे। पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी। किसी पुराने काम को पूरा करने का मौका मिल सकता है। खानपान का ध्यान रखें।

वृश्चिक राशिफल 19 अप्रैल

आज आपको अपने मन की सुनने की जरूरत है। काम धीरे-धीरे आगे बढ़ता जाएगा। उसकी टेंशन ना लें। परिवार का फुल सपोर्ट मिलेगा। ज्यादा चिंता करने से बचें। रिलैक्स रहें और ठंडे दिमाग से ही कोई फैसला लें। रूटीन में एक्सरसाइज शामिल करें।

मीन राशिफल 19 अप्रैल

आज का दिन क्रिएटिव काम के लिए अच्छा है। ऐसे में कोई क्रिएटिव एक्टिविटी जरूर करें। आज कोई नई सोच आपके काम आ सकती है। दोस्तों से बात करके अच्छा महसूस होगा। पैसों के मामले में बैलेंस बनाए रखें। सेहत ठीक रहेगी। बस बाहरी खाने से बचें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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