Rashifal: 18 सितंबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

Horoscope 18 September 2025, राशिफल 18 सितंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 18 सितंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 18 सितंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और कौन-सी राशियां रहें सतर्क। जानें गुरुवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा-

मेष राशि- आज का दिन मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। आज आपको अपना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर का कोई बुजुर्ग आपकी आर्थिक मदद कर सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपका जीवनसाथी आपको खुश करने के लिए कोशिश करेंगे।

वृषभ राशि- आज का दिन आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। आपके ख़र्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। आज किसी पार्टी में सिंगल जातकों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। आपके पास अतिरिक्त ऊर्जा होगी जो कार्यों को पूरा करने में मदद करेगी। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है।

मिथुन राशि- आज आपकी एनर्जी का स्तर हाई रहने वाला है। कारोबार में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक रूप से दिन लाभकारी रहने वाला है। आज आपका साथी अपना कोई अद्भुत पक्ष दिखा सकता है। यात्रा का योग बनेगा और परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है।

कर्क राशि- आज आपको वर्कप्लेस पर किसी प्रोजेक्ट में लीड करने या कोई नई भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है। आज आप आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। निवेश के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्य के व्यवहार से आप परेशान रह सकते हैं। रोमांस के लिए अच्छा दिन है। कार्यस्थल पर आज आपकी मेहनत रंग दिखाएगी।

सिंह राशि- आज आपको शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करनी चाहिए। रोमांटिक जीवन अच्छा रहने वाला है। अचानक अप्रत्याशित मुनाफा या अप्रत्याशित लाभ देखने को मिल सकता है। परिवार के सदस्यों की मदद से किसी काम में सफलता मिल सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा।

कन्या राशि- आज आपके परिवार की सेहत में सुधार होगा। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का साथ मिलेगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी। किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। परिवार व मित्रों का साथ मिलेगा। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे।

तुला राशि- आज आपको शारीरिक रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। रोमांस रोमांचक रहेगा। वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के आपके प्रयास आज आपको उम्मीदों से बेहतर रंग दिखाएंगे। वर्कप्लेस पर आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। राजनीतिक लाभ मिलेगा। अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

वृश्चिक राशि- आज आपके मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। कारोबार में भागदौड़ ज्यादा रहने वाली है। आर्थिक लाभ के अवसर भी मिलेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी करने वालों को प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि हो सकती है।

धनु राशि- आज आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं, लेकिन परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। कामकाज में भागदौड़ करनी पड़ सकती है। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है।

मकर राशि- आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। लिखने-पढ़ने में रुचि रहेगी। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे।

कुंभ राशि- आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। बातचीत में बैलेंस बनाकर चलें। परिवार के बड़े-बुजुर्ग बच्चों में संपत्ति बांट सकते हैं। आज नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए।

मीन राशि- आज आपको धन के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। मन में नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। नौकरी के नए प्रस्ताव मिल सकते हैं।