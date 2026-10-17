Rashifal, राशिफल 18 अक्टूबर: इन 6 राशियों की लाइफ में कल आनंद ही आनंद, पढ़ें 12 राशियों का हाल

Rashifal, राशिफल 18 अक्टूबर: इन 6 राशियों की लाइफ में कल आनंद ही आनंद, पढ़ें 12 राशियों का हाल
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 18 October 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें, 18 अक्टूबर 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 18 October 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 18 अक्टूबर : 18 अक्टूबर के दिन रविवार है। ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने से पद और प्रतिष्ठा बढ़ती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 18 अक्टूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 18 अक्टूबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
Rashifal, राशिफल 18 अक्टूबर: कल इन 6 राशियों की लाइफ में आनंद ही आनंद, पढ़ें 12 राशियों का हाल
मेष
आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।
वृषभ
आज मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। धन की स्थिति संतुलित रहेगी। प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
मिथुन
आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने से लाभ मिलेगा। करियर में नए अवसर सामने आ सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं और मानसिक रूप से हल्कापन महसूस करेंगे।
कर्क
आज नए विचार और योजनाएं लाभ दिला सकती हैं। नौकरी और व्यापार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों और सहयोगियों का साथ मिलेगा। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से सुकून महसूस करेंगे।
सिंह
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे। कार्यक्षेत्र में अनुशासन और मेहनत से सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है।
कन्या
आज आपकी बातचीत और सोच आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। दोस्तों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ से थकान महसूस हो सकती है।
तुला
आज भाग्य आपका साथ देगा। शिक्षा, नौकरी और व्यापार से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। यात्रा के योग बन सकते हैं। आर्थिक लाभ संभव है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा।
वृश्चिक
आज का दिन संतुलन और धैर्य का है। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट संभालकर चलें। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पारिवारिक जीवन शांत रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। सेहत को लेकर खानपान पर विशेष ध्यान दें।
धनु
आज रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। साझेदारी के काम में लाभ के योग हैं। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी। मानसिक शांति के लिए खुद को थोड़ा समय दें।
मकर
आज आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। करियर में सफलता मिलने की संभावना है। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात फायदेमंद साबित हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी। ऊर्जा और आत्मविश्वास भरपूर रहेगा।
कुंभ
आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें। कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से काम करना जरूरी होगा। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा या चिंता हो सकती है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें।
मीन
आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आगे चलकर लाभदायक साबित होगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस गुस्से और जल्दबाजी से बचना जरूरी है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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