राशिफल 18 नवंबर: कल शाम तक 5 राशियों की लाइफ में खूब मचेगी हलचल, पढ़ें 12 राशियों का हाल
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 18 November 2026 Rashifal : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें, 18 नवंबर 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 18 November 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 18 नवंबर : 18 नवंबर के दिन बुधवार है। ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 18 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 18 नवंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 18 नवंबर: कल शाम तक 5 राशियों की लाइफ में खूब मचेगी हलचल, पढ़ें 12 राशियों का हाल
मेष राशि
आज के दिन आप धन के मामले में सुधार देखेंगे। बिजनेस करने वाले विस्तार के लिए धन जुटा पाएंगे। लीडर की भूमिका निभाने वाली महिलाओं को अपने जूनियर्स के साथ बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें।
वृषभ राशि
आज के दिन काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। धन को लगन से संभालें। सामान्य स्वास्थ्य रखें। आज प्रेम के विभिन्न पहलुओं को समझें। अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए पेशेवर चुनौतियों को संभालें। आज सेहत और लव का मामला दोनों ही आपके पक्ष में हैं।
मिथुन राशि
आज के दिन काम में बदलाव देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। प्रेम संबंधों में विवादों को निपटाने के लिए प्रभावी समाधान खोजें। नौकरी में बेहतरीन उत्पादकता दें।
कर्क राशि
आज के दिन कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज लव के मामले में निष्पक्ष रहें। चुनौतियों के बावजूद, आप अपने करियर में बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। अपनी योग्यता साबित करने के लिए अवसरों का उपयोग करें।
सिंह राशि
आज के दिन काम में मामले में हलचल रहेगी। आज स्वास्थ्य अच्छा है। फालतू पैसे खर्च न करें। प्रेम संबंधों में खुशियां बनाए रखें और इससे बंधन मजबूत होगा। आज फाइनेंशियल सिचुएशन बढ़िया रहेगी।
कन्या राशि
आज के दिन आज लव के मामले में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। ऑफिस में अपनी पेशेवर योग्यता दिखाने के लिए अधिक समय निकालें। आज धन और स्वास्थ्य दोनों अच्छे रहेंगे। आप बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेने पर विचार कर सकते हैं।
तुला राशि
आज के दिन आपका स्वास्थ्य सामान्य है। आज प्रेम संबंधों में निष्पक्ष रहें। चुनौतियों के बावजूद, आप अपने करियर में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अपनी क्षमता साबित करने के लिए अवसरों का उपयोग करें। शाम तक जीवन में हलचल रहेगी।
वृश्चिक राशि
आज के दिन कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आज रिश्तों में मतभेदों को दूर करें और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को महत्व दें। निवेश के मामले में सावधान रहें।
धनु राशि
आज के दिन प्रेमी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। लड़ाई झगड़े वाले टॉपिक से बचें। ऑफिस में सभी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए आपको सावधान रहना चाहिए। समझदारी से पैसों से जुड़े फैसले लें।
मकर राशि
आज के दिन शांत रहें। कोशिश करें कि आप पार्टनर के लिए अधिक समय निकालें। नई जिम्मेदारियों पर विचार करें, जो आपको अपनी पेशेवर प्रतिभा दिखाने का मौका भी देंगी। आज नॉर्मल हेल्थ अच्छी रहने पर धन को समझदारी से संभालें।
कुंभ राशि
आज के दिन अपने प्रेम जीवन को उत्पादक बनाए रखें। करियर में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें सॉल्व करने में सफल भी रहेंगे। आज समझदारी से धन से जुड़ी योजनाएं बनाएं।
मीन राशि
आज के दिन प्रेम संबंधों में आ रही समस्याओं का सोल्यूशन निकालें। मेहनत को साबित करने के लिए दफ्तर में नई भूमिकाएं लें। आपकी धन कि स्थिति आज महत्वपूर्ण फैसले लेने की अनुमति देती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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