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Rashifal, राशिफल 18 अगस्त: कल इन 4 राशियों को होगा बंपर फायदा

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 18 August 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 18 अगस्त 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

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कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 18 August 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 18 अगस्त: 18 अगस्त के दिन मंगलवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से डर, भय, कष्ट, रोग आदि से मुक्ति मिलती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 18 अगस्त का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 18 अगस्त को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

राशिफल 18 अगस्त: कल इन 4 राशियों को होगा बंपर फायदा

मेष

आज के दिन छोटे-छोटे काम निपटाने के लिए अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करें। नई सीख मजेदार और प्रोडक्टिव लग सकती है। आज के दिन शांत और खुश रहें। आज रात छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं।

वृषभ

एक आसान प्लान आजमाएं, नोट्स लिखें। आज के दिन आपकी एनर्जी ज्यादा हाई रहेगी और प्रैक्टिकल है। एक समय में एक ही काम पर फोकस करें। आज के दिन छोटे-छोटे स्टेप्स पूरे करें।

मिथुन

आज के दिन दोस्तों के साथ आइडिया शेयर करें। आज के दिन आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अपने करीबी लोगों के साथ अपनी खुशी शेयर करें। क्लियर प्लान फॉलो करें, विनम्र रहें, और छोटी-छोटी मदद लें। शाम तक सफलता धीरे-धीरे मिलेगी।

कर्क

आज छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट आपकी स्किल बढ़ाने और रोज के काम आसान बनाने में मदद करते हैं। साथ ही आप शांत रहेंगे। आज के दिन भविष्य के क्लियर लक्ष्यों पर फोकस करेंगे।

सिंह

आप चीजें मैनेज कर सकते हैं। छोटे प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तैयार रहेंगे, जिनसे जल्दी रिजल्ट और खुशी मिले। आज आप शांत और स्थिर महसूस करेंगे। धीमे कामों को ध्यान से कर पाएंगे। छोटी-छोटी तरक्की से अच्छे नतीजे मिलेंगे।

कन्या

आज अच्छे कामों पर भरोसा करें, धीरे बोलें। छोटे काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। रिलेशन छोटे-छोटे अच्छे कामों से बेहतर होते हैं। बड़ी खरीदारी से बचें और सिर्फ जरूरी खर्चों पर ध्यान दें।

तुला

आज हर कदम पर सब्र रखें और खुद के साथ नरमी से पेश आएं। पैसे के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। आज के दिन सब्र रखें और क्लियर कदम उठाएं। आराम और आसान एक्सरसाइज से आपकी सेहत को फायदा हो सकता है।

वृश्चिक

आज आसान प्लान से दोस्तों, परिवार के सपोर्ट और मन की शांति के साथ लगातार तरक्की करें। बातचीत आसानी से सुलझ जाएगी। चुनाव नैचुरल लगेंगे। पहले छोटे-छोटे काम पूरे करें।

धनु

आज दोस्ताना सवाल पूछें। आपकी लगातार देखभाल से भरोसा बनता है और खुशी के छोटे-छोटे मौके मिल सकते हैं। अपनी रूटीन पर ध्यान दें। कामों को ऑर्गनाइज करें, अचानक बदलाव से बचें।

मकर

आज कोई छोटा नोट पढ़ें और कोई नया आसान आइडिया आजमाएं, जिससे काम या खेल आसान हो जाए। जल्दबाजी न करें। आज के दिन लगातार छोटे-छोटे फैसले दिन खत्म होने तक अच्छे नतीजे दे सकते हैं।

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कुंभ

आज आपकी भावनाएं मजबूत हैं। छोटे ब्रेक लें, करीबी लोगों की बात सुनें, और वादे निभाएं। अपने पक्के प्लान और सब्र पर भरोसा करें। पैसे का मामला स्टेबल दिख रहा है लेकिन धीरे-धीरे बढ़ेगा।

मीन

आज का दिन हल्का मोमेंटम देगा। एक छोटी शॉपिंग लिस्ट बनाएं और उसी के हिसाब से आगे बढ़ें। ग्रुप एक्टिविटी में शामिल हों, जहां बातचीत धीरे-धीरे और नैचुरली हो सके। कीमतों की तुलना करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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