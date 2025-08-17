kal ka Rashifal 18 August 2025 aries to pisces bhavishyafal Horoscope Tomorrow Future Predictions Rashifal: 18 अगस्त का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Rashifal: 18 अगस्त का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Horoscope Tomorrow 18 August 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 18 अगस्त 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 02:24 PM
Horoscope 18 August 2025, राशिफल 18 अगस्त 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 18 अगस्त का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 18 अगस्त 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। यहां जानें 18 अगस्त 2025, सोमवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा-

मेष राशि- आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। करियर में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवन में नए अनुभवों को आनंद लेने के लिए तैयार रहें। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए भी आज का दिन उत्तम रहने वाला है। माता-पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वंय के स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही न बरतें। अपने डाइट में प्रोटीन और न्यूट्रीशन से भरपूर फूड शामिल करें। कुछ जातकों को आज सिर दर्द या डाइजेशन की समस्या हो सकती है। खूब पानी पीएं और बॉडी को हाइड्रेडेटेड रखें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वह पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इससे रिश्तों में प्यार और रोमांस बढ़ेगा।

वृषभ राशि- आज ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। करियर में तरक्की के भरपूर अवसर मिलेंगे। ऑफिस मैनेजमेंट में आपकी अच्छी छवि बनी रहेगी। अपनी लीडरशिप स्किल से चैलेंजिंग टास्क हो आसानी से हैंडल करने में सक्षम होंगे। रिश्तों में प्यार और विश्वास बरकरार रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी।

मिथुन राशि- आज का दिन बेहद शुभ रहेगा। आय के अप्रत्याशित स्त्रोतों से धन लाभ होगा। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी। धन का आवक बढ़ेगा। नौकरी-कारोबार में वातावरण अनुकूल रहेगा। काम के सिलसिले में यात्रा के योग बनेंगे। धीरे-धीरे धन-संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे। शैक्षिक कार्यों में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। साथी संग इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। लव,करियर और व्यापार सबकुछ बहुत बढ़िया रहेगा। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की सीढ़िया चढ़ेंगे।

कर्क राशि- आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ बढ़िया रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ऑफिस में नेटवर्किंग बढ़ेगी। नए लोगों से मुलाकात होगी। ऑफिस में जान-पहचान बढ़ेगी। रिश्तों में आपसी समझ और तालमेल बेहतर होगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। धन बचत के नए अवसर मिलेंगे। धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि के नए विकल्पों की तलाश करें। रिलेशनशिप मे किसी तीसरे का दखल न बढ़ने दें। इससे रिश्तों में कड़वाहट बढ़ सकती है।

सिंह राशि- आज आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आय के नवीन स्त्रोतों सेधन लाभ होगा।। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मोटिवेटेड नजर आएंगे। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों से मुक्ति मिलेगी। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। जीवनसाथी संग रिश्ता मजबूत होगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। रोजाना योग और मेडिटेशन करें। सेल्फेकेयर एक्टिविटी में शामिल हों। अपने डाइट में हरी सब्जियां और फल शामिल करें। खूब पानी पीएं और बॉडी को हाइड्रेटेड रखें।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों को आज कर्ज से मुक्ति मिलेगी। ऑफिस में काफी बिजी शेड्यूल रहेगा। कार्यों का स्ट्रेस बढ़ेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटी में शामिल हों। कार्यों का ज्यादा स्ट्रेस न लें। परिजनों के साथ टाइम स्पेंड करें। कुछ स्टूडेंट्स को विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कुछ जातक नई प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी का प्लान बना सकते हैं। सिंगल जातकों की डेटिंग एप पर क्रश से मुलाकात हो सकती है। जिसके साथ रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है।

तुला राशि- तुला राशि वालों को आज पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। करियर ग्रोथ के नए अवसर पर नजर रखें। छोटे भाई-बहन को करियर में नई उपलब्धि हासिल होगी। जिससे पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। लाइफ में नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। करियर में अपार सफलता मिलेगा। धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। रिश्तों की कड़वाहट दूर होगी। साथी का भरपूर सपोर्ट मिलेगा।

वृश्चिक राशि- आज वृश्चिक राशि वालों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। सीनियर्स की सलाह से कार्यों की चुनौतियों को हैंडल करने में सफल होंगे। शासन-सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा। नौकरी-कारोबार में तरक्की करेंगे। परिजनों का सपोर्ट मिलेगा। यात्रा के योग बनेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ के अनगिनत अवसर मिलेंगे। कुछ जातकों को जीवनसाथी की ओर सरप्राइज मिल सकता है। रिश्तों में प्यार और रोमांस भरपूर होगा।

धनु राशि- अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सामाजिक पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। करियर में नई अचीवमेंट हासिल करेंगे। रिश्तों में आपसी समझ और तालमेल बेहतर होगा। फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय करेंगे। घर में मेहमानों के आगमन से खुशहाली का माहौल रहेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आज सिंगल जातको के सच्चे जीवनसाथी की तलाश पूरी होगी। नई रोमांटिक जर्नी को यादगार बनाने के लिए तैयार रहें।

मकर राशि- करियर में सफलता की सीढ़िया चढ़ेंगे। लव, करियर और आर्थिक मामलों में भाग्य साथ देगा। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। पुरानी प्रॉपर्टी से धन लाभ होगा। शैक्षिक कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिजनों का सपोर्ट मिलेगा। रोमांटिक लाइफ बढ़िया रहेगा। प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी। रिश्तों में प्यार और उत्साह बढ़ेगा। करियर ग्रोथ के अनगिनत अवसर मिलेंगे। ऑफिस में कार्यों की प्रशंसा होगी। जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करेंगे।

कुंभ राशि- आज का दिन मिलाजुला परिणाम देने वाला है। कड़ी मेहनत और लगन के साथ किए गए कार्य अच्छे परिणाम देंगे। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेगी। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। पैतृक संपति से धन लाभ होगा। कुछ जातक नई प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी का प्लान बना सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। करियर में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। भौतिक सुख-सुविधाओ में वृद्धि होगी। साथी संग रिलेशनशिप के सुहाने पलों को एंजॉय करेंगे।

मीन राशि- मीन राशि वालों को आज पुराने इनवेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सपोर्ट मिलेगा। नौकरी-कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे। शैक्षिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर या किराए से धन लाभ होगा। प्रोफेशनल लाइफ में कड़ी मेहनत और लगन का फल मिलेगा। सभी कार्यों के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जीवन में ऊर्जा और उत्साह भरपूर होगा। कार्यों की बाधाओं को दूर करने में सफल होंगे। सिंगल जातकों की आज किसी खास व्यक्ति में दिलचस्पी बढ़ सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

