राशिफल 17 नवंबर: कल 4 राशियों लाइफ रहेगी रोमांचक, पढ़ें 12 राशियों का हाल

राशिफल 17 नवंबर: कल 4 राशियों लाइफ रहेगी रोमांचक, पढ़ें 12 राशियों का हाल
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 17 November 2026 Rashifal : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें, 17 नवंबर 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 17 November 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 17 नवंबर : 17 नवंबर के दिन मंगलवार है। ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा करने से डर, रोग, कष्ट आदि दूर होता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 17 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 17 नवंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 17 नवंबर: कल 4 राशियों लाइफ रहेगी रोमांचक, पढ़ें 12 राशियों का हाल
मेष राशि
आज के दिन खुद पर भरोसा करें। मूड में बदलाव आपको क्लैरिटी पाने में मदद करेगा। धन कमाने के आपको मौके मिलेंगे। स्टेबिलिटी को मजबूत करने के लिए सेविंग्स करने पर विचार करें।
वृषभ राशि
आज के दिन छोटे- मोटे सरप्राइज खुशनुमा बदलाव ला सकते हैं। आज आप इमोशनल रूप से हल्का महसूस करेंगे। सितारे क्लियर सोच और शांत भावनाओं को मोटिवेट करेंगे। बातचीत में सुधार होगी।
मिथुन राशि
आज के दिन आपका चंचल स्वभाव खुशी और नए विचार लाएगा। चाहे किसी को हंसाना हो या काम पर कोई समस्या सुलझाना हो। आपकी एनर्जी हाई रहेगी। अच्छे पलों की अपेक्षा करें और खुले दिमाग से काम लें।
कर्क राशि
आज के दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपका मूड पूरे दिन संतुलित रहेगा। आपका दिमाग एक्टिव है और अवसर रोमांचक लग रहे हैं। प्यार, काम, सेहत और धन के मामले में आज बेहतरीन नतीजों के लिए जिज्ञासु और खुश रहें।
सिंह राशि
आज के दिन आप जो जानते हैं, उस पर टिके रहने से आपको शांति मिलेगी। यह आपके जीवन के हर हिस्से में प्रगति का दिन है। किसी काम में जल्दबाजी करने से बचें। आराम, लाइफस्टाइल और जीत पर ध्यान दें।
कन्या राशि
आज के दिन आपका शांत स्वभाव आज आपको प्रगति करने में मदद करेगा। प्यार, काम, स्वास्थ्य और पैसे के मामले में छोटे-छोटे मौकों पर भरोसा करें। आपके ऑप्शन आपको लगातार सफलता दिलाएंगे।
तुला राशि
आज के दिन प्यार, काम, सेहत और धन के मामले में पॉजिटिव मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आज अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। अपने आकर्षण को चमकने दें। आप अधिक कॉन्फिडेंट और प्रेरित महसूस करेंगे।
वृश्चिक राशि
आज के दिन बड़े कार्यों से पहले छोटे कदम उठाएं। शांत दिमाग आपको नए विचार देखने में मदद करेगा। धैर्य रखें और आपकी दोस्ती मजबूत होगी। आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और कार्यभार संभालने के लिए तैयार रहेंगे।
धनु राशि
आज के दिन आप क्रिएटिव महसूस करेंगे। प्रगति करने के लिए आप आसान कामों के साथ देखभाल करने वाले कार्य भी करें। दयालु शब्द साझा करना आपके आस- पास के लोगों के मूड को बेहतर बनाएगा।
मकर राशि
आज के दिन अपने लक्ष्यों और दूसरों के साथ बातचीत पर फोकस रखें। आज आपका मन अशांत रहेगा, साझा करने के लिए शांत विचारों को खोजेगा। अपनी लव लाइफ पर फोकस करना जरूरी है।
कुंभ राशि
आज के दिन शांत रवैया आपको विचारों को आसानी से शेयर करने और पूरे दिन तनाव कम रखने में मदद करेगा। दिन की शुरुआत उत्साह, सीखने, हंसने और नए अनुभवों का आनंद लेने के साथ होगी।
मीन राशि
आज के दिन योजना बनाने की बहुत जरूरत महसूस होगी। आप धैर्य और व्यवस्थित रहकर छोटी- छोटी चुनौतियों को सुलझा सकते हैं। काम पर आपका ध्यान आपको प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद करेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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