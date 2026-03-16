Kal Ka Rashifal: 17 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal: 17 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Horoscope Tomorrow 17 March 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 17 मार्च 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क
Kal Ka Rashifal 17 March 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल : 17 मार्च के दिन मंगलवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन बजरंग बली जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को बजरंग बली जी की पूजा करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 17मार्च का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 17 मार्च को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
मेष
17 मार्च का दिन इमोशनल कनेक्शन और रिश्तों को बेहतर बनाने का सुझाव देता है। फैसले लेते समय खुद पर भरोसा करें, खासकर परिवार या करीबी दोस्तों के मामले में। सार्थक बातचीत के लिए खुले रहें।
वृषभ
17 मार्च के दिन अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए देखभाल को प्राथमिकता दें। मजबूत संबंध बनाने पर ध्यान दें। व्यक्तिगत या प्रोफेशनल सिचूऐशन से निपटने के लिए अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें।
मिथुन
17 मार्च का दिन पर्सनल कनेक्शन और करियर में विकास के अवसरों पर प्रकाश डालता है। बातचीत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए गलतफहमी से बचने के लिए विचारों को क्लियर रूप से जाहिर करें।
कर्क
17 मार्च के दिन बातचीत को बेहतर बनाने और रिश्तों को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। नए विचारों को अपनाएं, पॉजिटिव बने रहें। आज के दिन पर्सनल और प्रोफेशनल विकास पर भरोसा करें।
सिंह
17 मार्च के दिन आपको खुद की देखभाल और क्लियर बातचीत पर ध्यान देना चाहिए। विकास के अवसरों को अपनाएं। लाइफ में बैलेंस बनाए रखें। आने वाले दिनों को प्रोडक्टिव बनाने के लिए अपने रिश्तों को मजबूत करें।
तुला
17 मार्च का दिन अपनी जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत जरूरतों के बीच संतुलन बनाने का सुझाव देता है। संतुलन बनाए रखने से आपको सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। वित्तीय मामलों पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है।
धनु
17 मार्च के दिन आज का राशिफल पर्सनल ग्रोथ और कनेक्शन के अवसरों पर प्रकाश डालता है। अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने और अप्रत्याशित बदलावों के बावजूद पॉजिटिव बने रहने पर ध्यान दें।
मकर
17 मार्च के दिन आपका दृढ़ संकल्प आपको महत्वपूर्ण गोल्स हासिल करने में मदद करेगा। बातचीत को प्राथमिकता दें और डिसीजन लेते समय खुद पर भरोसा करें। पॉजिटिव रहें और आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों क्षेत्रों में सफलता मिलेगी।
कुम्भ
17 मार्च के दिन रोमांस और नौकरी के मामले में आपका दिन बढ़िया रहेगा। कोई बड़ी वित्तीय समस्या नहीं आएगी। स्वास्थ्य के मामले में आप अच्छे हैं। आज अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताएं।
कन्या
17 मार्च के दिन लव लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ऑफिस में क्लाइंट के साथ के साथ बातचीत करने में आपका रवैया अहम भूमिका निभाएगा। स्वास्थ्य और धन दोनों ही पूरे दिन आपके पक्ष में रहेंगे।
वृश्चिक
17 मार्च के दिन अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मुद्दों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैंडल करें। करियर के मामले में आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। पैसों की सिचुएशन अच्छी रहेगी। सेहत के मामले में भी दिन बढ़िया रहेगा।
मीन
17 मार्च के दिन भावनाओं को बिना किसी प्रॉब्लम के जाहिर करें। आज के दिन अपने पार्टनर के लिए अधिक समय निकालने से रोमांस और मजबूत होगा। आधिकारिक कार्यक्रम बिजी और प्रोडक्टिव रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां