Rashifal, राशिफल 17 अगस्त: कल इन 6 राशियों के जीवन में होगा आनंद ही आनंद
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 17 August 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 17 अगस्त 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 17 August 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 17 अगस्त: 17 अगस्त के दिन सोमवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में धन, यश, सुख बना रहता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 17 अगस्त का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 17 अगस्त को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 17 अगस्त: कल इन 6 राशियों के जीवन में होगा आनंद ही आनंद
मेष
आज के दिन करियर तौर पर मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव फील करेंगे। आज का आपका दिन फायदेमंद माना जा रहा है। आज के दिन आपको सेल्फ लव पर फोकस करना चाहिए। 30 मिनट की एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी रहेगी।
वृषभ
आज करियर में आपको अपने बॉस का साथ मिलेगा। आपका दिन खास रहने वाला है। करियर लाइफ थोड़ी बिजी हो सकती है। शाम में अपने लवर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे।
मिथुन
आज का आपका दिन शानदार रहेगा। पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। बाहर का खाना खाने से बचें। वहीं, लाइफ में रोमांस भी बना रहेगा।
कर्क
आज के दिन कुछ जरूरी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जंक फूड का ज्यादा सेवन न करें। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें। खर्च करते वक्त आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा।
सिंह
आज पॉजिटिव रहने की सलाह दी जाती है। कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर फोकस करें। अपनी फीलिंग्स को पार्टनर के साथ शेयर करना अच्छा रहता है।
कन्या
कॉन्फिडेंट रहेंगे आज। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मेडिटेशन ट्राई करें। आज का आपका दिन मिले-जुले परिणाम लेकर आया है। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है।
तुला
आज सेहत अच्छी रहेगी लेकिन बाहर का खाना खाने से बचें। आज का आपका दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। वहीं, खर्च की अधिकता भी रहेगी। ज्यादा तनाव न लें और काम का प्रेशर घर पर न लाएं।
वृश्चिक
आपका दिन नॉर्मल रहने वाला है। आज जंक फूड्स को नो कहें। आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। काम का प्रेशर ज्यादा फील हो तो कुछ देर के लिए ब्रेक लें। खुद को हाइड्रेटेड जरूर रखें।
धनु
आज का दिन आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आपका कैरेक्टर ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धी है। काम के प्रेशर से बचें और बेवजह की टेंशन न लें। आर्थिक जीवन स्टेबल रहेगा। आपने खाने-पीने पर आज ध्यान दें।
मकर
आज के दिन कोई नया प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है, जिससे धन लाभ भी होगा। परिवार के किसी सदस्य की सहायता करनी पड़ सकती है, जिससे फाइनेंशियल सिचुएशन पर असर पड़ सकता है।
कुंभ
आज के दिन धन लाभ के योग बन रहे हैं। गुस्से को काबू में रखना ही बेहतर रहेगा। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए शख्स की एंट्री होने की संभावना है। करियर में बैलेंस मेंटेन करके चलें।
मीन
आज के दिन लव के मामले में पार्टनर को टाइम देना जरूरी है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और धन लाभ भी हो सकता है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। अपने बजट का ध्यान रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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