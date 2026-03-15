Rashifal: 16 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Rashifal: 16 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Horoscope Tomorrow 16 March 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 16 मार्च 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 16 March 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल : 16 मार्च के दिन सोमवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 16 मार्च का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 16 मार्च को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
16 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
मेष
16 मार्च के दिन धीरे-धीरे लेकिन लगातार फायदा होगा। काम का इनाम लगातार कोशिश और सोच-समझकर किए गए विकल्पों से मिलता है। छोटी-मोटी बातों के बाद घर का जीवन शांत महसूस होगा।
वृषभ
16 मार्च का दिन एनर्जी और क्लियर मोमेंट लेकर आएगा। नई सीख और छोटी ट्रिप से नए आइडिया आ सकते हैं। दोस्त और परिवार आपके प्लान में सपोर्ट करेंगे। इस दिन काम पर क्लियर कदम उठाने और अच्छे टीमवर्क पर फोकस करें।
मिथुन
16 मार्च के दिन जब आप एक आसान बजट बनाते हैं तो पैसे का मामला बेहतर लगता है। लंबे समय तक शांति के लिए छोटे-छोटे आराम के ब्रेक लें और हेल्दी आदतें बनाए रखें। संतुलन पर फोकस करें।
कर्क
16 मार्च के दिन आप खुशमिजाज महसूस कर सकते हैं। मददगार लोगों से मिलें। नई चीजें सीखेंगे, और पैसे के मामले में सुरक्षित फैसले लेंगे। साथ ही परिवार के रिश्ते भी अच्छे और खुशहाल रहेंगे।
सिंह
16 मार्च के दिन छोटी रकम बचाएं और बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें। स्टेबल रहने के लिए अपना ख्याल रखें। ऑफिस से जुड़ी कोई सीरियस प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी।
कन्या
16 मार्च के दिन लव लाइफ में रोमांस को अपनाएं और अपने लवर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करें। अपनी प्रोडक्टिविटी से जुड़ी दिक्कतों को सुलझाने के लिए कदम उठाएं। आपको पैसे से जुड़े सुरक्षित फैसले लेना चाहिए।
तुला
16 मार्च के दिन आप सभी काम अच्छे से पूरे कर लेंगे। आज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी रहने वाली है। कुछ जातकों को बीमारियों से राहत मिल सकती है। काम पर फोकस करना चाहिए।
वृश्चिक
16 मार्च के दिन जिंदगी के प्रति पॉजिटिव सोच रखने की कोशिश करें। रिश्ते में सब्र रखने की कोशिश करें। आज के दिन काम पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। बेहतर भविष्य के लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें।
धनु
16 मार्च के दिन अपनी लव लाइफ से जुड़ी दिक्कतें ठीक करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि ऑफिस में आपका दिन अच्छा रहे। फाइनेंशियल तौर पर आप नए डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं। आपकी हेल्थ भी अच्छी है।
मकर
16 मार्च के दिन आपकी लव लाइफ में सरप्राइज मिल सकते हैं। अपने खर्चों पर नजर रखें, साथ ही प्रोफेशनल सफलता भी मिल सकती है। अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को ध्यान से हैंडल करें। आपको सब्र से सुनने की जरूरत है।
कुंभ
16 मार्च के दिन अपने लवर के साथ झगड़े सुलझाकर दिन को खुशनुमा बनाएं। आज के दिन आपका प्रोफेशनल शेड्यूल बिजी रहेगा, और आपको खर्च पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। आज कुछ बीमारियां आपको परेशानी दे सकती हैं।
मीन
16 मार्च के दिन कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं कर सकेगी। प्रोफेशनल तौर पर आज आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपके रिलेशन में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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