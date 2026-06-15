Kal Ka Rashifal: 16 जून को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal: 16 जून को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Horoscope Tomorrow 16 June 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 16 जून 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 16 June 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल: 16 जून के दिन मंगलवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को बजरंगबली की पूजा करने से डर, रोग, भय, कष्ट और दुख आदि दूर होते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 16 जून का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 16 जून को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
16 जून को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
मेष
16 जून के दिन रोमांटिक पलों का आनंद लें। आप जॉब और फाइनेंस के मामले में आप अच्छे रहेंगे। आप किसी भी तरह की बड़ी बीमारियों से भी दूर रहेंगे। प्यार से जुड़े मसले सॉल्व करने की कोशिश करें। रोमांस में ज्यादा क्रिएटिव समय बिताएं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहेगी।
वृषभ
16 जून के दिन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन साबित होगा। रोमांटिक लाइफ प्रोडक्टिव रहेगी। आप नए असाइनमेंट भी पसंद कर सकते हैं, जो चैलेंजिंग लग सकते हैं। कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी।
मिथुन
16 जून के दिन रिलेशनशिप में हर दिक्कत को सुलझाने के लिए अपने पार्टनर से बात करें। काम पर अपने गोल्स पर फोकस करें। इसका पॉजिटिव असर हो सकता है। हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं।
कर्क
16 जून के दिन रिलेशन में सेंसिटिविटी के बजाय समझदारी की जरूरत रहेगी। प्रोफेशनल दिक्कतों को कॉन्फिडेंस के साथ दूर करें। फाइनेंशियल तौर पर आज आप अच्छी सिचुएशन में रहेंगे।
सिंह
16 जून के दिन एक अच्छी लव लाइफ जिएं, जहां आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकें। करियर और फाइनेंस दोनों का मामला पॉजिटिव रहेगा। हेल्थ के मामले में भी आप अच्छी सिचूऐशन में रहेंगे।
कन्या
16 जून के दिन आपकी लव लाइफ में छोटी-मोटी दिक्कतों को सुलझाने के लिए कदम उठाएं। प्रोफेशनल चुनौतियों को कॉन्फिडेंस के साथ पार करें। आज आपको बिना सोचे-समझे पैसे से जुड़े फैसले लेने से बचना चाहिए।
तुला
16 जून के दिन एक सफल प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ एक खुशहाल लव लाइफ आपका दिन बना सकती है। आज पैसों से जुड़े स्मार्ट डिसीजन लें। आज के दिन आपकी हेल्थ कंडीशन भी अच्छी रहेगी।
वृश्चिक
16 जून के दिन प्यार में पड़ें और बिना किसी रोक-टोक के अपनी भावनाएं जाहिर करें। आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, और फाइनेंशियली भी आज आप मजबूत रहेंगे। कुछ मेडिकल दिक्कतें दिन को खराब कर सकती हैं।
धनु
16 जून के दिन एक स्ट्रॉंग लव अफेयर आपके दिन की खास बात है। आप वर्कप्लेस पर शानदार परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एक सही फाइनेंशियल प्लान बनाएं और स्मार्ट तरीके से पैसे का इन्वेस्टमेंट करें। आप हेल्थ के मामले में भी अच्छी सिचूऐशन में हैं।
मकर
16 जून के दिन पैसों को ध्यान से संभालें। इस बात का ध्यान रखें कि रिश्ते में कोई बड़ी रुकावट न आए। वर्कप्लेस पर घमंड का त्याग करें। आज के दिन डेडलाइन को ईमानदारी से पूरा करें। आज आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए।
कुंभ
16 जून के दिन रिलेशनशिप में प्यार से जुड़ी दिक्कतों को आज के दिन सुलझाने की कोशिश करें। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आपको बिजी रख सकती हैं। आपको अपनी सेहत पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होगी।
मीन
16 जून के दिन आज आपकी लव लाइफ मजबूत और प्रोफेशनल लाइफ क्रिएटिव रहेगी। आपकी फानेंशियल हालत स्मार्ट पैसे के इन्वेस्टमेंट प्लान की इजाजत देती है। आपकी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा