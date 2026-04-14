Kal Ka Rashifal: कल 15 अप्रैल को प्रदोष व्रत, मेष से मीन तक 12 राशियों का कैसा रहेगा हाल
Horoscope Tomorrow 15 April 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 15 अप्रैल 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आपको सितारे क्या देना चाहते हैं, किन राशियों के लिए कल का दिन अच्छे संयोग ला रहा है।
कर राKal Ka Rashifal 15 April 2026 aries to pisces Horoscope Tomorrow, कल का राशिफल 15 अप्रैल के दिन बुधवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। बुधवार के दिन वार के हिसाब से गणेश जी का पूजन किया जाता है, लेकिन कल प्रदोष व्रत है, इसमें शिवजी की पूजा की जाती है। कहते हैं प्रदोष व्रत से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी की पूजा सुख-समृद्धि लाती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 15 अप्रैल का दिन कुछ राशि वालों के लिए खास तौर पर मंगलमयी और कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 15 अप्रैल को किन राशि वालों को होगा लाभ और किसके लिए परेशानियां आएंगी।
आज मेष राशि वालों के लिए आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। आपको थोड़ा कंट्रोल भी रखना होगा रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी, परंतु सेहत का भी ध्यान रखें।
आज वृषभ राशि वालों का ग्रहों के कारण मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी, इसलिए आपको कई अटक सकते हैं। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। सेहत का ध्यान रखें। कारोबार के लिए परिवार से धन मिल सकता है।
मिथुन राशि वालों के लिए समय उत्तम है। आपको इस समय: आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे।कोशिश करें कि पठन-पाठन में रुचि बढ़ सकती है। बौद्धिक कार्यों से मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। किसी मित्र के सहयोग से आय बढ़ सकती है।
कर्क राशि वालों के लिए आपका दांपत्य सुख अच्छा रहेगा, आपकी अपनी इनमक में बढ़ोतरी होगी। मन में उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं। परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं।
सिंह राशि वालों का मन प्रसन्न तो रहेगा, परंतु आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, परंतु परिवार से दूर िकसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।
कन्या राशि वालों को इस खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में बदलाव हो सकता है। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा।
तुला राशि वालों के लिए आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन में उतार-चढ़ाव भी रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे, परंतु सेहत का भी ध्यान रखें
धनु राशि के लिए आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन भी परेशान हो सकता है, लेकिन इससे परेशान ना हों। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा, पर कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे।
वृश्चिक राशि वालों का मन परेशान हो सकता है। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी। खर्चों की अधिकता रहेगी। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा।
कुंभ राशि वाले आज आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। पठन-पाठन में रुचि बढ़ सकती है। किसी मित्र के सपोर्ट से आय में वृद्धि के साथ बन सकते हैं। हेल्थ का ध्यान रखें।
मकर राशि के लिए आज दिन अच्छा रहने वाला है। आपको लवलाइफ में अच्छे पल मिलेगें। आर्थिक तौर पर भी आज आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ को लेकर ध्यान रखें।
मीन राशि के लिए समय उत्तम है। वाणी और अपनी फैसले लेने पर थोड़ा सोच समझकर फैसला लें। तभी आप सफल हो पाएंगे।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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