Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal ka rashifal 14 October 2025 Tomorrow Horoscope aries to pisces Lucky zodiac sign Future predictions

Rashifal: 14 अक्टूबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Horoscope Tomorrow 14 October 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 14 अक्टूबर 2025, मंगलवार के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 02:40 PM
Today Horoscope 14 October 2025, राशिफल 14 अक्टूबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 14 अक्टूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 14 अक्टूबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और कौन-सी राशियां रहें सतर्क। जानें मंगलवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा-

मेष राशि- आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। पुराने अटके काम पूरे होंगे और किसी दोस्त या रिश्तेदार से सहयोग मिलेगा। नौकरी या बिज़नेस में नई योजना शुरू कर सकते हैं। किसी से अनबन चली आ रही थी तो सुलह के संकेत हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन ज्यादा सोच-विचार से बचें। शाम का समय परिवार के साथ अच्छा बीतेगा।

वृषभ राशि- आज मेहनत का फल मिलेगा। कामकाज में स्थिरता आएगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी जरूरी काम में परिवार या जीवनसाथी की सलाह फायदेमंद साबित होगी। यात्रा से लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखें, खासकर खानपान में लापरवाही न करें।

मिथुन राशि- आज आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे लेकिन मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात मन खुश कर देगी। नौकरी में पदोन्नति या प्रशंसा के योग हैं। व्यापारियों के लिए समय लाभकारी रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। किसी नए संपर्क से भविष्य में फायदा मिल सकता है।

कर्क राशि- परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। मन की कोई पुरानी चिंता खत्म हो सकती है। नौकरी या व्यापार में कुछ नया करने की सोच बन सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाना जरूरी है। स्वास्थ्य को लेकर छोटी-मोटी दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखें।

सिंह राशि- आज का दिन आपके लिए सफलता लेकर आ सकता है। काम में सकारात्मक बदलाव होंगे और आपकी मेहनत की सराहना होगी। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आत्मविश्वास बना रहेगा। धन से जुड़ा कोई फायदा हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

कन्या राशि- आज दिन सामान्य रहेगा लेकिन काम में निरंतरता बनी रहेगी। किसी से बहस या गलतफहमी से बचें। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी। नया निवेश सोच-समझकर करें। पुरानी मेहनत अब रंग ला सकती है।

तुला राशि- आज दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है लेकिन शाम तक हालात आपके पक्ष में रहेंगे। किसी पुराने विवाद का हल निकल सकता है। खर्च बढ़ेगा लेकिन साथ ही आय के नए साधन भी खुल सकते हैं। ऑफिस में मेहनत का फल मिलेगा। सेहत ठीक रहेगी लेकिन तनाव से दूर रहें।

वृश्चिक राशि- मन में नई ऊर्जा और जोश रहेगा। पुराने रुके हुए पैसे मिल सकते हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आगे चलकर लाभदायक रहेगी। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। काम में मन लगेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं, जो शुभ परिणाम देंगे।

धनु राशि- रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। पार्टनर या परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। काम में स्थिरता आएगी और कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो आगे चलकर फायदेमंद रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन आराम जरूर करें।

मकर राशि- कामकाज में प्रगति के योग हैं। आज किसी नए प्रोजेक्ट या अवसर की शुरुआत हो सकती है। भाग्य आपका साथ देगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। सेहत के मामलें में लापरवाही न करें। ध्यान और मेडिटेशन से मन शांत रहेगा।

कुंभ राशि- आज भाग्य पूरी तरह आपका साथ देगा। कोई पुराना अधूरा काम पूरा हो सकता है। यात्राओं से फायदा मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा। सेहत में सुधार होगा।

मीन राशि- भावनाओं में बहने से बचें। कोई महत्वपूर्ण फैसला सोच-समझकर लें। परिवार में किसी बड़े सदस्य की सलाह काम आ सकती है। नौकरी या बिजनेस में थोड़ा दबाव महसूस होगा लेकिन हिम्मत न हारें। दिन के अंत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सेहत सामान्य रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
