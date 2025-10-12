Hindustan Hindi News
Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 13 अक्टूबर का विस्तृत राशिफल

Horoscope Tomorrow 13 October 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 13 अक्टूबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 02:29 PM
Horoscope 13 October 2025, राशिफल 13 अक्टूबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 12 अक्टूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 13 अक्टूबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- आज का दिन जोश से भरा रहेगा। काम में नई शुरुआत के मौके मिल सकते हैं। पुराना रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। ऑफिस में किसी सीनियर से तारीफ मिलेगी। निजी जीवन में साथी का साथ मिलेगा। किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है जो मूड अच्छा कर देगी।

वृषभ राशि- दिन थोड़ा मिला-जुला रहेगा। खर्चे बढ़ सकते हैं या कोई जरूरी खरीद करनी पड़ सकती है। ऑफिस में थोड़ा दबाव रहेगा, लेकिन दिन के अंत तक राहत मिलेगी। परिवार में माहौल ठीक रहेगा। अपने गुस्से पर काबू रखें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है।

मिथुन राशि- कामकाज में सुधार नजर आएगा। नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो आगे चलकर फायदेमंद रहेगी। दोस्त मददगार रहेंगे। प्रेम जीवन में किसी बात से गलतफहमी हो सकती है, इसलिए खुलकर बात करें। शाम को कुछ नया सीखने या घूमने का मन करेगा।

कर्क राशि- परिवार से जुड़ा कोई काम पूरा होगा। नौकरी या बिजनेस में सुधार के संकेत हैं। किसी पुराने काम से फायदा हो सकता है। अपनी सेहत और नींद पर ध्यान दें। जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा।

सिंह राशि- आज आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों ऊँचाई पर रहेंगे। नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा समय है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू होने के संकेत हैं।

कन्या राशि- काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से सब संभाल लेंगे। सहकर्मी या दोस्त आपकी तारीफ करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कोई छोटी यात्रा संभव है। मन में नए विचार आएंगे जो आगे चलकर काम आ सकते हैं।

तुला राशि- आज का दिन खुशनुमा रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। किसी काम में सफलता मिलने की संभावना है। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे मूड और उत्साह दोनों बढ़ेंगे।

वृश्चिक राशि- भावनाओं का असर ज्यादा रहेगा। किसी खास से जुड़ी यादें मन को व्यस्त रखेंगी। काम में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा, पर मेहनत बेकार नहीं जाएगी। खुद को शांत रखने की कोशिश करें। शाम को कोई अच्छी बातचीत या संदेश मन खुश कर देगा।

धनु राशि- आज कुछ नया करने का मन बनेगा। यात्रा या मीटिंग से फायदा मिलेगा। पढ़ाई, मीडिया या लेखन से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। जो काम लंबे समय से रुका था, उसमें प्रगति होगी।

मकर राशि- आज मेहनत रंग लाएगी। काम में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। जीवनसाथी या पार्टनर से समर्थन मिलेगा। दिन संतुलित रहेगा।

कुंभ राशि- नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना सुकून देगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पुराने झगड़े या गलतफहमियां खत्म हो सकती हैं।

मीन राशि- मन शांति और रचनात्मकता से भरा रहेगा। कला, लेखन या संगीत से जुड़े लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रेम जीवन में नयापन आएगा। घर में कोई छोटी खुशखबरी मिल सकती है। सेहत सामान्य रहेगी।

