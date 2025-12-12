Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal Ka Rashifal 13 December 2025: Tomorrow Horoscope Bhavishyafal and Future Predictions
Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 13 दिसंबर का विस्तृत राशिफल

Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 13 दिसंबर का विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 13 December 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 13 दिसंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Dec 12, 2025 04:28 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope 13 December 2025, राशिफल 13 दिसंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 13 दिसंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 13 दिसंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- कल आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर होगा। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा करेंगे। कोई पुराना अटका हुआ काम पूरा होगा। ऑफिस में कल कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी की सलाह से काम बनेगा। पार्टनर से खुलकर बात करें। ऐसा नहीं करेंगे तो गलतफहमियों के बढ़ने के चांस हैं। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए दिन शुभ रहेगा। सेहत ठीक रहेगी।

वृषभ राशि- कल का दिन व्यस्त रहने वाला है। किसी चीज की उलझन हो सकती है। धैर्य और समझदारी से आप चीजों को संभाल सकते हैं। ऑफिस में किसी का सपोर्ट मिलेगा, जिससे काम आसान होगा। परिवार में कल के दिन कोई पुराना मुद्दा उठ सकता है जोकि पॉजिटिव ही होगा। पार्टनर के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। खर्चा बढ़ने के संकेत हैं। हालांकि इसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। नींद पूरी लें और खानपान का ध्यान रखें।

मिथुन राशि- कल के दिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत काम आएगी। मीटिंग के दौरान आपकी बात लोगों पर अच्छा प्रभाव डालेगी। साथ ही आपको कई नए मौके मिलने वाले हैं। परिवार में गुड न्यूज मिल सकती है। पार्टनर के साथ रोमांस बढ़ेगा। पैसों के मामले में स्थिरता आएगी। कहीं पर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। सेहत में सुधार के योग है। तनाव से दूर रहने की पूरी कोशिश करें।

कर्क राशि- कल आप इमोशनल तौर पर खुद को मजबूत महसूस करेंगे। ऑफिस में आपकी मेहनत को नोटिस किया जाएगा। कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। पार्टनर से समझदारी के साथ बात करें। किसी भी चीज में प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। सेहत ठीक रहेगी। खर्चा थोड़ा बढ़ेगा।

सिंह राशि- कल आपकी पर्सनैलिटी चमकेगी। नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। करियर में सफलता मिलेगी। नया रोल मिल सकता है, जिससे सम्मान भी बढ़ेगा। रिश्तों में ईगो को बीच में ना लेकर आएं। छोटी-छोटी बात बड़ा रूप ले सकती है, जिससे स्थिति बिगड़ सकती है। पैसों के मामले में लाभ मिलेगा। लव लाइफ में सुधार आएगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। रूटीन को फॉलो करेंगे तो सेहत सही रहेगी।

कन्या राशि- कल आप शांत मन से काम करने वाले हैं। इस वजह से आपके कई काम आसान हो जाएंगे। कोई पुराना रुका हुआ काम आज आगे बढ़ने वाला है। परिवार का फुल सपोर्ट मिलेगा, जिससे मन शांत रहेगा। लव लाइफ में पार्टनर संग समझ बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति अब पहले से बेहतर होने वाली है। आप बचत करना भी शुरू करेंगे। सेहत में सुधार आएगी। भोजन हल्का और पौष्टिक करें।

तुला राशि- कल आपकी एनर्जी देखते ही बनेगी। ऑफिस में कोई नया अवसर मिल सकता है। बॉस से सपोर्ट मिलेगा। रिश्तों में मिठास आएगी। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आर्थिक रूप से आज का दिन आपके लिए सही होगा। फालतू के खर्चों से बचें। परिवार में अच्छा माहौल होगा। मानसिक शांति रहेगी। कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं।

वृश्चिक राशि- कल आपके विचारों में क्लैरिटी आएगी। किसी प्रोजेक्ट के सफल होने के चांस हैं। प्रोफेशनल लाइफ में लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। लव लाइफ खुशियों से भरी होगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने वाली है। परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। अगर थकान हो तो आराम जरूर करें। खानपान का ध्यान रखें। कुछ समय अपने लिए भी निकालें।

धनु राशि- कल का दिन उत्साह भरा रहने वाला है। आज पहले से ज्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे। कोई नई शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है। भाग्य आपका साथ देगा। लव लाइफ में रोमांस बढ़ने वाला है। आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होने वाली है। परिवार में खुशी का माहौल रहने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में भी दिन सही जाएगा और आपके काम की तारीफ भी होगी।

मकर राशि- कल आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा अवसर मिलने के चांस हैं। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। लव लाइफ में पार्टनर आपको समझेगा। पैसों के मामले में दिन सही जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में सुधार के योग हैं। नींद पूरी करें नहीं तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा।

कुंभ राशि- लव लाइफ में खुशियां आएंगी। रोमांटिक समय ज्यादा बिताएंगे। आर्थिक मामले में आप धीरे-धीरे बेहतर होते जाएंगे। इस वजह से आने वाले दिनों में कई बड़े इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। परिवार में अच्छा समय बीतेगा। नए लोगों से मिलेंगे और समय अच्छा जाएगा। वहीं इस वक्त थकान भी हो सकती है। ऐसे में आराम जरूर करें। खाने में हरी सब्जियां और फल बढ़ाएं।

मीन राशि- कल के दिन आपकी किएटिविटी बढ़ने वाली है। ऑफिस में आपकी सलाब काम आएगी। हो सकता है कि इससे बड़ा फायदा भी हो जाए। परिवार में खुशी का माहौल होगा। लव लाइफ में पार्टनर संग अच्छा समय बीतेगा। आर्थिक स्थिति सही रहेगी। कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। सेहत सही रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
