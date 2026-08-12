Rashifal, राशिफल 13 अगस्त: कल इन 6 राशियों की लाइफ में खूब मचेगी हलचल
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 13 August 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 13 अगस्त 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 13 August 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 13 अगस्त: 13 अगस्त के दिन गुरुवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करने से धन- धान्य बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 13 अगस्त का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 13 अगस्त को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 13 अगस्त: कल इन 6 राशियों की लाइफ में खूब मचेगी हलचल
मेष
आज आपका दिमाग एक्टिव है और अवसर रोमांचक लग रहे हैं। प्यार, काम, स्वास्थ्य और धन के मामले में आज बेहतरीन नतीजों के लिए जिज्ञासु और खुश रहें। चाहे किसी को हंसाना हो या काम पर कोई समस्या सुलझाना हो, आपकी एनर्जी हाई है।
वृषभ
आज फालतू खरीदारी से बचें। सैर और पढ़ने के साथ मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खुली बातचीत आपके पर्सनल कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग और आनंद को बढ़ावा देगी। आपका नेचर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है।
मिथुन
आज का दिन जीवन में बदलाव ला सकता है। रोमांच और सोच-समझकर योजना बनाने को मोटिवेट किया जाता है। दूसरों की सलाह के लिए खुले रहें। हमेशा अपने ज्ञान पर भरोसा करें।
कर्क
खुद की देखभाल की रूटीन और विराम को प्राथमिकता दें। आपकी इमोशनल फीलिंग आज आपका मार्गदर्शन करेगी क्योंकि आप दूसरों की देखभाल के साथ पर्सनल जरूरतों को बैलेंस करते हैं। नए दृष्टिकोण के लिए खुले रहें।
सिंह
सिंह राशि वाले आज आप इमोशनल रूप से हल्का महसूस करेंगे। सितारे क्लियर सोच और शांत भावनाओं को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे आपको अपने दिन का सामना करने का कॉन्फिडेंस मिलता है।
कन्या
कन्या राशि आज का दिन आपके लिए एक इमोशनल बदलाव लेकर आया है, जो आपको क्लियर रूप से सोचने, गहराई से जुड़ने और अपने दिल में शांति के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है।
तुला
तुला आज जिज्ञासा आपकी बातचीत का नेतृत्व करेगी, जो नए कनेक्शन को प्रोत्साहित करेगी। ऑफिस में बदलावों के अनुकूल बनें। क्रिएटिव फीडबैक पर फोकस रखें। धन के मामले में बजट बनाने पर फोकस करें।
वृश्चिक
आप टास्क को सावधानी से करते हैं। बातचीत के माध्यम से रिश्ते बढ़ते हैं, और काम के प्रयासों को लगातार मान्यता मिलती है। सावधानी के साथ योजना बनाने के कारण वित्त संतुलित रहता है।
धनु
आज आप रिश्तों में बैलेंस, काम में क्लैरिटी, एनर्जी और संतुलन बनाए रखते हुए वित्तीय लक्ष्यों की ओर प्रगति पा सकते हैं। आपकी विश्वसनीय भावना आज की गतिविधियों को गति प्रदान करती है, कार्यों में धैर्य को बढ़ावा देती है।
मकर
आज नए विचार आएंगे, जो आकर्षक मौकों को बढ़ावा देंगे। योजनाओं में बदलाव का स्वागत करें, जिससे पर्सनल और प्रोफेशनल पथों को समृद्ध करने के लिए अप्रत्याशित अवसर मिलेंगे।
कुंभ
आज रिश्ते में आप अधिक संतुलित महसूस कर सकते हैं। बातचीत में सुधार होगा। खुद पर भरोसा करें। मूड में बदलाव आपको क्लैरिटी पाने में मदद कर सकता है। दिन को पार करने के लिए अपने धैर्य और शक्ति पर भरोसा करें।
मीन
आपका चंचल और जिज्ञासु स्वभाव खुशी और नए विचार लाएगा। अच्छे पलों की अपेक्षा करें और खुले दिमाग से काम लें। छोटे-मोटे सरप्राइज खुशनुमा बदलाव ला सकते हैं। मन और शरीर की शांति एक साथ चलती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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