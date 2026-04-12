kal ka rashifal : कल है वरुथिनी एकादशी , 13 अप्रैल को कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें राशिफल
Horoscope Tomorrow 13 April 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 13 अप्रैल 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आपको सितारे क्या देना चाहते हैं, किन राशियों के लिए कल का दिन अच्छे संयोग ला रहा है।
Kal Ka Rashifal 13 April 2026 aries to pisces Horoscope Tomorrow, कल का राशिफल 13 अप्रैल के दिन सोमवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। सोमवार के दिन शिवजी की पूजा करने का विधान है। आपको बता दें कि कल सुबह से एकादशी तिथि लग रही है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत से आपको 10,000 साल तपस्या का फल मिलता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को शिवजी जी की पूजा सुख-समृद्धि लाती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 13 अप्रैल का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 13 अप्रैल को किन राशि वालों को होगा लाभ और किसके लिए परेशानियां आएंगी।
मेष
मन परेशान हो सकता है। कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा।
वृषभ
वाणी में मधुरता रहेगी। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि के साधन बन सकते हैं। कारोबार का विस्तार होगा। भागदौड़ भी अधिक रहेगी।
मिथुन
प्रारंभ में मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। कारोबार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें।
कर्क
आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। सेहत का ध्यान रखें। प्रारंभ में कारोबार में वृद्धि होगी। खर्चों में वृद्धि होगी।
सिंह
मन में शांति व प्रसन्नता रहेगी। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। कारोबार में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। कठिनाइयां भी आ सकती है। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा।
तुला
आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन में उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें।
धनु
आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान भी हो सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों की अधिकता रहेगी। पिता का साथ मिलेगा। परिवार के किसी बुजुर्ग से धन की प्राप्ति हो सकती है।
मकर
आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। परिवार का साथ मिलेगा। 15 अप्रैल के बाद कारोबार में वृद्धि हो सकती है। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी।
कुम्भ
मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। धार्मिक संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी।
कन्या
आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन अशांत हो सकता है। संयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा।
वृश्चिक
आज दिन के शुरू में मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। खर्चों में वृद्धि होगी।
मीन
मीन राशि वालों के लिए समय उत्तम है। आपको फैसलों में सावधानी रखनी होगी। क्रोध से बचें, वरना काम खराब हो सकता है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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ग्रहों की स्थिति और राशियां