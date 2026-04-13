Kal Ka Rashifal: कल 14 अप्रैल को कैसा रहेगा मेष से मीन तक का हाल
Horoscope Tomorrow 14 April 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 14 अप्रैल 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आपको सितारे क्या देना चाहते हैं, किन राशियों के लिए कल का दिन अच्छे संयोग ला रहा है।
Kal Ka Rashifal 14 April 2026 aries to pisces Horoscope Tomorrow, कल का राशिफल 14 अप्रैल के दिन मंगलवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। आपको बता दें कि कल सुबह से द्वादशी तिथि लग रही है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मंगलवार पर हनुमान जी की भी पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार,श्रीहरि की पूजा सुख-समृद्धि लाती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 14 अप्रैल का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 14 अप्रैल को किन राशि वालों को होगा लाभ और किसके लिए परेशानियां आएंगी।
मेष
मेष राशि वालों को इस समय आत्मविश्वास के साथ नौकरी में लाभ के मौके मिलेंगे। पठन-पाठन में रुचि बढ़ सकती है। बौद्धिक कार्यों से मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। किसी मित्र के सहयोग से आय बढ़ सकती है।
वृषभ
वृषभ राशि वालों को पर्सनल और लवलाइफ में खुशियां आएंगी। आपका आर्ट और म्यूजिक के प्रति रुझान बढ़ेगा। मन में उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं। परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं।
मिथुन
मिथुन राशि वालों के लिए आज अच्छी खबर मिल सकती है। आज आपके आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, परंतु परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।
कर्क
कर्क राशि वालों के लिए पॉजिटिव समय नहीं है, मन परेशान हो सकता है। आत्मविश्वास में भी कमी रहेगी। धैर्यशीलता बनाए रखें। सेहत के प्रति सचेत रहें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।
सिंह
सिंह राशि वालों की वाणी में मधुरता रहेगी। आपकी पर्सनल लाइफ आज अच्छी रहेगी। संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। किसी मित्र के सहयोग से आय में भी वृद्धि हाे सकती है।
तुला
तुला राशि वालों को किसी पारिवारिक कारोबार की शुरुआत हो सकती है। आपको बिजनेस और नौकरी के चक्कर में भागदौड़ अधिक रहेगी। परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। पिता का साथ रहेगा।
धनु
धनु राशि वाले आत्मविश्वास तो अच्छा रहेगा, लेकिन भाग्य का साथ कम है। मन में उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। लाभ में वृद्धि होगी।
मकर
मकर राशि वाले इस समय कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे। घर में शांति रहेगी। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। किसी नए बिजनेस को शुरुआत हो सकती है, परंतु परिवार से दूर जा सकते हैं।
कुंभ
कुंभ राशि वालों के लिए आज समय मिलाजुला है। आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशनल लाइफ में काबिलियत साबित करनी होगी।
कन्या
कन्या राशि वालों को आत्मविश्वास में कमी रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव के साथ तरक्की के मौके मिल सकते हैं। आय और कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। विदेश यात्रा भी हो सकती है।
वृश्चिक
वृश्चिक राशि वालों के मन की स्थिति ऐसी रहेगी कि मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में तरक्की के मौके मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। मित्रों का सपोर्ट मिलेगा।
मीन
आपको लाइफ में आगे चले के लिए अभी से प्लानिंग करनी होगी। बजट से लेकर लंबे समय तक आप अपनी लाइफ में प्लानिंग करें, फैसले ध्यान से लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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ग्रहों की स्थिति और राशियां