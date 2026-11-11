Rashifal, राशिफल 12 नवंबर: गुरुवार को चमकेगी किसकी किस्मत? पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 12 November 2026 Rashifal : कल गुरुवार है और इस दिन कुछ राशियों को पैसों के मामले में थोड़ा सावधान रहना है तो वहीं कुछ के लिए दिन बहुत अच्छा जाएगा।
Kal Ka Rashifal 12 November 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 12 नवंबर का राशिफल: 12 नवंबर को गुरुवार है और इस दिन के राशिफल के लिए ग्रह-नक्षत्रों की चाल को समझकर ही अनुमान लगाया जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है और भगवान बृहस्पति की असीम कृपा मिलती है। 12 नवंबर के दिन जहां कुछ राशियों के लिए पैसों की स्थिति सही होने वाली है तो वहीं कुछ लोगों को थोड़ा सतर्क भी रहना है। तो चलिए जानते हैं कि 12 नवंबर को मेष से लेकर मीन राशि वालों का दिन कैसा जाने वाला है?
यहां पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कल का राशिफल-
मेष राशि
आपका दिन काम के लिहाज से अच्छा रहेगा। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। पैसों से जुड़ा कोई फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें। घर में अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
वृषभ राशि
आपको अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। नौकरी में सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे और बिजनेस में भी नए मौके मिल सकते हैं। पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा लेकिन फालतू खर्चों से बचेंगे तो अच्छा होगा। परिवार में खुशहाली रहेगी।
मिथुन राशि
आपका मन कुछ नया करने का हो सकता है। नौकरी में नए लोगों से मुलाकात होगी जिनसे आगे चलकर फायदा मिल सकता है। नौकरी में अपनी बात खुलकर रखने का मौका मिलेगा। पैसों की स्थिति बेहतर होने के पूरे चांस हैं। इसी के साथ किसी पुराने दोस्त से गुड न्यूज मिल सकती है।
कर्क राशि
हर काम थोड़ा सोच-समझकर करना होगा। ऑफिस में किसी बात को लेकर टेंशन हो सकती है। आप अपनी समझदारी से स्थिति को काफी हद तक संभाल लेंगे। घर के खर्च बढ़ सकते हैं इसलिए बजट बनाकर चलेंगे तो तब सही होगा। परिवार के किसी मेंबर की सलाह फायदेमंद साबित होगी।
सिंह राशि
हर काम में कॉन्फिडेंस दिखेगा। आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है और सीनियर्स से सपोर्ट मिलने के भी योग हैं। पैसों के मामले में भी राहत मिल सकती है। घर परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। रिश्ते और भी मजबूत बनेंगे।
कन्या राशि
आपको अपनी मेहनत का फायदा मिलने के पूरे चांस है। काफी समय से अटका हुआ कोई काम पूरा होने की उम्मीद है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को नई डील मिल सकती है। पैसों के मामले में जल्दबाजी ना करें और अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखें।
तुला राशि
दिन आपके लिए कई मामलों में अच्छा रह सकता है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है और किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार और पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। मन खुश रहेगा।
वृश्चिक राशि
ऑफिस के काम में थोड़ा संभलकर चलना होगा। किसी कलीग के साथ छोटी सी बात पर बहस हो सकती है इसलिए अपनी बात शांति से सामने रखें। पैसों के मामले में पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। परिवार में किसी जरूरी मुद्दे पर बातचीत हो सकती है और रिश्तों में समझदारी दिखाएंगे तो तब सही होगा।
धनु राशि
आपका दिन काफी बिजी रह सकता है लेकिन काम के अच्छे नतीजे भी मिल सकते हैं। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है और बिजनेस करने वालों को नए लोग मिल सकते हैं जिनसे फायदा ही होगा। पैसों की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। कहीं घूमने जाने की प्लानिंग बन सकती है।
मकर राशि
अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। ऑफिस में काम का प्रेशर बढ़ सकता है लेकिन आप स्मार्ट तरीके से सभी जिम्मेदारियां पूरी कर लेंगे। पैसों के मामले में सोच समझकर खर्च करें। घर में किसी बड़े की सलाह काम आ सकती है और परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा।
कुंभ राशि
आपके मन में कुछ नए विचार आ सकते हैं जिन्हें काम में बदलने की कोशिश करेंगे। नौकरी में बदलाव या फिर नई जिम्मेदारी को लेकर बातचीत हो सकती है। पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा लेकिन किसी को भी उधार देने से बचें। लेनदेन मुश्किल में डाल सकता है। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा।
मीन राशि
आपका मन क्रिएटिव कामों में ज्यादा लगेगा। नौकरी में अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल सकता है और बिजनेस में भी नए रास्ते खुल सकते हैं। पैसों को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें और हो सके तो किसी बड़े की सलाह जरूर लें। पार्टनर के साथ अगर कोई गलतफहमी हुई है तो वो दूर हो सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र