Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal ka Rashifal : 12 november 2025 tomorrow horoscope bhavishyafal future predictions in hindi
Kal ka Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन, पढ़ें 12 नवंबर का राशिफल

Kal ka Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन, पढ़ें 12 नवंबर का राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 12 November 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 12 नवंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क

Tue, 11 Nov 2025 02:11 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Horoscope Tomorrow 12 November 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 12 नवंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-मेष-12 नवंबर का दिन उत्साह से भरा रहेगा। काम में नई ऊर्जा महसूस होगी और जो काम पहले रुक गए थे, अब पूरे होते दिखेंगे। ऑफिस में या बिज़नेस में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है। किसी पुराने दोस्त से बात होकर मूड भी अच्छा रहेगा। परिवार में माहौल ठीक रहेगा, बस खर्च थोड़ा ज्यादा हो सकता है।

वृषभ-12 नवंबर का दिन आपके लिए भाग्यशाली रह सकता है। जो काम लंबे समय से अधूरे थे, उनमें प्रगति होगी। नौकरी करने वालों को कोई अच्छी ख़बर मिल सकती है और व्यापारी वर्ग को नए सौदे मिल सकते हैं। घर में सबके साथ तालमेल अच्छा रहेगा, जिससे मन खुश रहेगा। आर्थिक स्थिति भी ठीक बनी रहेगी।

मिथुन-12 नवंबर का दिन थोड़ा मिश्रित रहेगा। मन में कई तरह के विचार आ सकते हैं, जिससे ध्यान बंट सकता है। काम में छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन हिम्मत रखेंगे तो सब संभल जाएगा। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है। शाम तक मूड बेहतर रहेगा।

कर्क

12 नवंबर का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। कुछ बातें मन को परेशान कर सकती हैं या किसी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा सोच सकते हैं। काम में देरी हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होंगी। परिवार में कोई छोटा-सा मतभेद भी सुलझ सकता है। मन को शांत रखेंगे तो दिन संभल जाएगा।

सिंह

12 नवंबर को आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कामकाज में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आसपास के लोग भी आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। कोई नया काम शुरू करने का विचार बन सकता है। किसी सीनियर या बड़े व्यक्ति से मदद भी मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में भी माहौल अच्छा रहेगा।

तुला

12 नवंबर को दिन की शुरुआत थोड़ी व्यस्त रहेगी, लेकिन दोपहर तक हालात सुधर जाएंगे। कामकाज में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है और लोग आपकी मेहनत को पहचानेंगे। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा और किसी रिश्तेदार से बातचीत से मन खुश होगा। शाम को थोड़ा समय खुद के लिए निकालें।

धनु

धनु राशि वालों के लिए 12 नवंबर का दिन भावनाओं से भरा रहेगा। दिल की बातें ज़्यादा महसूस होंगी और किसी पुराने रिश्ते की याद आ सकती है। काम में सुधार दिखेगा, और किसी योजना में सफलता मिलने के योग हैं। दिन भर मन कई बातों में उलझा रह सकता है, लेकिन शाम तक राहत मिलेगी। परिवार से प्यार और अपनापन मिलेगा।

मकर

12 नवंबर को भाग्य का साथ मिलेगा। जिन कामों में रुकावटें आ रही थीं, वे आज तेजी से पूरे हो सकते हैं। पैसा और सम्मान दोनों बढ़ सकते हैं। घर में खुशी का माहौल रहेगा। कोई मनपसंद वस्तु मिलने या खरीदने का योग है। दिन के अंत में मन बहुत सुकून में रहेगा।

कुम्भ

कुंभ राशि वालों के लिए 12 नवंबर का दिन शांत और संतुलित रहेगा। कामकाज में स्थिरता आएगी और कुछ पुराने फैसले अब सही साबित होंगे। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा और कोई पुराना तनाव खत्म हो सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और मन में संतोष रहेगा।

कन्या

कन्या राशि वालों के लिए 12 नवंबर का दिन थोड़ा धीमा रहेगा। सुबह के समय कुछ सुस्ती या आलस्य महसूस हो सकता है। काम में पूरा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, वरना छोटी गलतियाँ हो सकती हैं। परिवार में किसी से हल्की-फुल्की कहासुनी हो सकती है, लेकिन बात जल्दी सुलझ जाएगी। शाम के बाद मूड बेहतर रहेगा।

वृश्चिक

12 नवंबर का दिन खुशखबरी वाला रह सकता है। किसी अच्छी सूचना से मन प्रसन्न रहेगा। काम में भी सहयोग मिलेगा और कोई नया अवसर हाथ लग सकता है। दोस्तों या भाई-बहनों से मिलना-जुलना हो सकता है। दिन व्यस्त रहेगा लेकिन मन में खुशी बनी रहेगी।

मीन

12 नवंबर का दिन थोड़ा भावनात्मक रहेगा। कभी खुशी, कभी उलझन वाला मूड बना रह सकता है। धन लाभ की संभावना है लेकिन खर्च भी उतना ही रहेगा। ऑफिस या कारोबार में प्रतियोगिता बढ़ सकती है। परिवार के किसी सदस्य से दिल की बात करेंगे तो हल्का महसूस करेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
