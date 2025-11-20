Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal Ka Rashifal 12 November 2025: Tomorrow Horoscope Bhavishyafal and Future Predictions
Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 21 नवंबर का विस्तृत राशिफल

Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 21 नवंबर का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 12 November 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 12 नवंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Thu, 20 Nov 2025 02:13 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Horoscope 21 November 2025, राशिफल 21 नवंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 21 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 21 नवंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि- 21 नवंबर के दिन आपका अनोखा दृष्टिकोण निखर कर आएगा। आप जिज्ञासु और सीखने के लिए तत्पर महसूस करेंगे। विचारों का आदान-प्रदान करने और समाधान खोजने के लिए दूसरों से बात करें।

वृषभ राशि- 21 नवंबर के दिन आप अपने आस-पास के लोगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। आपकी गट फीलिंग रिश्तों और कार्यों में समझदारी भरे डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगी। खुद पर भरोसा करें।

मिथुन राशि- 21 नवंबर के दिन छोटे-छोटे ब्रेक क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं। हाई एनर्जी बनाए रखने के लिए सामाजिक समय और शांत पलों में संतुलन बनाए रखें। सरप्राइज के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करें।

ये भी पढ़ें:भाग्यशाली लोगों की हाथ में होती हैं ये रेखाएं, जानें क्या आपके हथेली में भी है

कर्क राशि- 21 नवंबर के दिन अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें। आप चुनौतियों का सामना करुणा के साथ कर सकते हैं, और प्रॉब्लम को प्रगति में बदल सकते हैं। आज आपकी भावनाएं गहरी हैं, जो आपको महत्वपूर्ण चीजों के बारे में स्पष्ट संकेत दे रही हैं।

सिंह राशि- 21 नवंबर के दिन आपके पास काम को लेकर क्लैरिटी और शांत मन है। बड़े लक्ष्यों को छोटे-छोटे चरणों में तोड़कर, आप लगातार प्रगति हासिल करेंगे। कॉन्फिडेंस और संकल्प के साथ मुश्किलों को दूर करने के लिए अनुशासित रहें।

कन्या राशि- 21 नवंबर के दिन प्रेम जीवन में ईमानदारी दिखाएं। ऑफिस में नए टास्क करें, जिससे करियर में तरक्की होगी। सीखने और उन लोगों से जुड़ने के अवसरों का लाभ उठाएं, जो रोमांचक प्रेरणा देते हैं और उज्ज्वल संभावनाओं के द्वार खोलते हैं।

तुला राशि- 21 नवंबर के दिन अपने दिल पर भरोसा करें। उन संदेशों पर ध्यान दें, जो आपको भावनात्मक विकास और आत्म-समझ की ओर ले जा रहे हैं। आज आप महत्वाकांक्षा और धैर्य का संतुलन बनाए रखेंगे।

वृश्चिक राशि- 21 नवंबर के दिन पैसों के मामले में आप सुरक्षित हैं। सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। एक खुशहाल रोमांटिक रिश्ते के लिए प्रयास करें। पेशेवर जिम्मेदारियों को लेकर सावधान रहें।

धनु राशि- 21 नवंबर के दिन अपने डिसीजन पर भरोसा रखें। आज आप लॉन्ग टर्म योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एनर्जेटिक महसूस करेंगे। छोटे-छोटे कार्य सफलता और संतुष्टि की मजबूत नींव रखेंगे, क्योंकि आप केंद्रित रहेंगे।

मकर राशि- 21 नवंबर के दिन आप विचारों को साझा करने और नए रास्ते तलाशने के लिए खुले हैं। आपका मन क्रिएटिव विचारों से भरा हुआ है। दोस्तों से बात करना या ग्रुप में शामिल होना नए विचारों को दर्शाता है।

कुंभ राशि- 21 नवंबर के दिन आसान एक्सपेरिमेंट्स कॉन्फिडेंस लाते हैं। अपनी जिज्ञासा पर भरोसा करें। आज के दिन को आपको दिलचस्प और रोमांचक अवसरों की ओर ले जाने दें। उत्साह और जिज्ञासा आपके मन को नए विचारों से भर देंगे।

मीन राशि- 21 नवंबर के दिन धन का उपयोग समझदारी भरे निवेशों में करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्यार में खुश रहें और हर पल का आनंद लें। ऑफिस में प्रोफेशनल रवैया आपके पक्ष में रहेगा। समृद्धि बनी रहेगी, लेकिन आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Today Rashifal In Hindi Horoscope Today अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने