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राशिफल 12 जुलाई: कल इन 5 राशियों के लिए दिन किसी वरदान से कम नहीं, पढ़ें Rashifal

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 12 July 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 12 जुलाई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

राशिफल 12 जुलाई: कल इन 5 राशियों के लिए दिन किसी वरदान से कम नहीं, पढ़ें Rashifal

Kal Ka Rashifal 12 July 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 12 जुलाई: 12 जुलाई के दिन रविवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने से मान-सम्मान में वृद्धि होती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 12 जुलाई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 12 जुलाई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

कल इन 5 राशियों के लिए दिन किसी वरदान से कम नहीं, पढ़ें Rashifal

मेष

आज काम की रफ्तार अच्छी रहेगी। सुबह से ही कुछ जरूरी काम पूरे करने की कोशिश करेंगे और इसमें सफलता भी मिल सकती है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। घर में माहौल सामान्य रहेगा। खर्च सोच-समझकर करें। सेहत ठीक रहेगी।

वृषभ

आज किसी पुराने काम का अच्छा नतीजा मिल सकता है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। कारोबार करने वालों को नया ग्राहक मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी बात को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।

मिथुन

आज नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। कोई जरूरी जानकारी आपके काम आ सकती है। नौकरी और कारोबार दोनों में दिन ठीक रहेगा। घर के बड़े लोगों की सलाह मानें। पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचें। सेहत पहले से बेहतर रहेगी।

कर्क

आज मन कई बातों में उलझ सकता है, लेकिन धैर्य रखने से रास्ता निकल आएगा। काम समय पर पूरे करने की कोशिश करें। परिवार के किसी सदस्य का सहयोग मिलेगा। बेवजह की बहस से दूर रहें। खानपान का ध्यान रखें।

सिंह

आज मेहनत का फायदा मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से रुका कोई काम आगे बढ़ सकता है। नौकरी में अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। कारोबार में भी अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा।

कन्या

आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे। किसी भी बात पर गुस्सा करने से बचें। पैसों के मामले में संतुलन बनाए रखें। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। आराम के लिए भी समय निकालें।

तुला

आज दिन सामान्य रहेगा। हर काम योजना बनाकर करेंगे तो फायदा होगा। किसी दोस्त से अच्छी सलाह मिल सकती है। खर्च पर थोड़ा ध्यान दें। नौकरी और कारोबार में स्थिति पहले जैसी बनी रहेगी। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

वृश्चिक

आज नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। साझेदारी में किया गया काम फायदा दे सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। घर में किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है। सेहत ठीक रहेगी और मन भी खुश रहेगा।

धनु

आज रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में सोच-समझकर लिया गया फैसला आगे फायदा देगा। शाम तक कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है।

मकर

आज जल्दबाजी करने से बचें। हर काम आराम से और समझदारी के साथ करें। नौकरी में आपके काम की सराहना हो सकती है। कारोबार में पुराने संपर्क फायदा पहुंचा सकते हैं। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी।

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कुंभ

आज भाग्य का साथ मिल सकता है। रुका हुआ काम फिर से शुरू होने की संभावना है। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। नौकरी और कारोबार में अच्छे मौके मिल सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा।

मीन

आज मेहनत का पूरा फल मिलने की उम्मीद है। पुराने रुके काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में लाभ के संकेत हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। दिन के अंत में कोई सुखद खबर मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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