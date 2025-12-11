Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़kal ka rashifal 12 december 2025 tommorow horoscope bhavishyafal and future predictions
Rashifal: कुल 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 12 दिसंबर का पूरा राशिफल

Rashifal: कुल 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 12 दिसंबर का पूरा राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 12 December 2025: ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का जिक्र किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की बदलती चाल से हर दिन के राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 12 दिसंबर का दिन मेष से लेकर मीन तक कुल 12 राशियों के लिए कैसा होगा?

Dec 11, 2025 02:16 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

Horoscope 12 December 2025, राशिफल 12 दिसंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की बदलती चाल से राशिफल बनाई जाती है। हर दिन एक जैसा नहीं होता है। ग्रह-नक्षत्र इसमें बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। हर एक राशि का कोई ना कोई ग्रह स्वामी होता है, जिसका असर इन पर सबसे ज्यादा दिखता है। नीचे विस्तार से जानें कि कल यानी 12 दिसंबर का दिन मेष से लेकर मीन तक कुल 12 राशियों के लिए कैसा होने वाला है?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानें कैसा होगा 12 राशियों का दिन

मेष राशि: कल का दिन आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट लेकर आएगा। आपके सारे काम तेजी से पूरे होने वाले हैं। कोई पुराना काम आज आपको खुशी दे सकता है क्योंकि इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। परिवार में माहौल शांत रहेगा। बस खर्चा सोच समझकर करें। साथ ही जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। अपनी सेहत का ध्यान रखें और रूटीन को जरूर फॉलो करें।

वृषभ राशि: कल के दिन आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। हालांकि आपका दिन अच्छा जाएगा। काम में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा। आज आपकी बात किसी खास शख्स के साथ हो सकती है। आज के दिन आपको पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी रखनी है। देर रात खाना खाने से बचें।

मिथुन राशि: कल का दिन आपके लिए काफी लकी साबित होने वाला है। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ने के संकेत हैं। आपको आज इससे जुड़ी कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। दोस्तों के साथ आप अच्छा समय बिता पाएंगे। साथ ही परिवार के साथ भी खुशियों में शामिल होंगे। कहीं ट्रैवल करने का प्लान भी बना सकते हैं।

कर्क राशि: कल आप एकदम शांत मन से फैसले लेने वाले हैं। ऐसे में आपके सारे काम बड़ी ही आसानी से पूरे हो जाएंगे। रिश्ते के मामले में भी सब कुछ अच्छा होगा। कल आपको ऑफिस में काम का दबाव नहीं होगा। शाम में आप अपनों के साथ सुकून भरा समय बिताएंगे। आपको हल्की थकान भी महसूस हो सकती है।

सिंह राशि: कल आपकी पर्सनैलिटी और ग्रो होगी। लोग आपसे काफी प्रभावित होंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज फायदा मिल सकता है। परिवार में कोई गुड न्यूज मिल सकती है, जिससे पूरा दिन सही जाने वाला है। आज आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें और नींद पूरी लें।

read moreये भी पढ़ें:
वास्तु टिप्स: गलत दिशा में ना रखें फ्रिज, जान लें इससे होने वाले नुकसान
वास्तु टिप्स: इस दिशा में भूलकर भी ना रखें घर का कूड़ेदान, हो सकते हैं कंगाल

कन्या राशि: कल आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में आपके सुझाव सही और अहम साबित होंगे। घर में शांति रहेगी। खुशियों का आगमन होगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी अब पहले से सुधरने वाली है। बस आपको अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाना होगा।

तुला राशि: कल आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं। हालांकि आप सारी चीजों को संभाल लेंगे। आज काम के मामले में थोड़ा सतर्क रहें। कोई भी गलती ना करें। रिश्ते में समझ और धैर्य की जरूरत है। आपकी हेल्थ ठीक रहेगी लेकिन आपको ओवरथिंकिंग से बचना है। साथ ही खानपान का थोड़ा ध्यान रखें। बाहरी चीजें ना ही खाएं।

धनु राशि: कल का दिन आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आपके सारे मनचाहे काम पूरे होने की उम्मीद है। साथ ही कोई पुराना विवाद अब खत्म हो सकता है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने वाला है। लव लाइफ भी अच्छी जाएगी। बस अपने रूटीन को सही तरीके से फॉलो करते रहें और अपना ध्यान रखें।

मकर राशि: कल काम में सफलता मिलेगी। दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें। आने वाला समय सिर्फ आपका है। कल कोई नया मौका मिल सकता है। साथ ही पैसों की स्थिति भी पहले से बेहतर होने वाली है। इसके अलावा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। खानपान का ध्यान रखें। जंक फूड से दूर रहने की कोशिश करें।

कुंभ राशि: कल आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। किसी से बात करते वक्त अपने शब्दों पर ध्यान रखें। ऑफिस मीटिंग में लोगों का सुझाव ध्यान से सुनें। पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। सेहत से जुड़ी चीजों को नजरअंदाज ना करें। खानपान सही करें।

वृश्चिक राशि: कल आप क्रिएटिविटी से काम करेंगे। ऐसे में आप लोगों को इम्प्रेस भी करेंगे। नई सोच और आइडिया से आप लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे। आपको हर काम में सफलता मिलने वाली है। बस धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। कल कोई दोस्त आपकी मदद कर सकता है। लव लाइफ में सुधार आएगा। आपकी कोई पुरानी चिंता अब खत्म होने वाली है।

मीन राशि: दिमाग शांत रहेगा तो आप सारी चीजें सही से कर पाएंगे। इसी के साथ आप फैसले भी सही लेंगे। अगर क्रश से दिल की बात कहनी है तो शुभ समय है। प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ दिखेगी। छोटे-छोटे लाभ होने तय हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। जरूरत लगे तो काम के बीच ब्रेक जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने