Rashifal, राशिफल 12 अगस्त : कल इन 5 राशियों को होगा फायदा ही फायदा
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 12 August 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 12 अगस्त 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 12 August 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 12 अगस्त: 12 अगस्त के दिन बुधवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बुधवार को गणपति बप्पा की पूजा करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 12 अगस्त का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 12 अगस्त को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 12 अगस्त: कल इन 5 राशियों को होगा फायदा ही फायदा
मेष
आज धन लाभ होने की संभावना है। स्ट्रेस से बचने के लिए आप स्किन केयर भी कर सकते हैं। काम पर फोकस करने के साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस मेंटेन करके चलें।
वृषभ
करियर लाइफ में वर्क प्रेशर बढ़ सकता है। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और समय-समय पर ब्रेक लेते रहें। घर परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा।
मिथुन
आज हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वालों को अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। आपको सेल्फ लव पर फोकस करना चाहिए।
कर्क
आज आपकी लव लाइफ में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। मैरिड कपल्स तू तू मैं मैं का शिकार होने से बचें। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से बेहतर होगी। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें।
सिंह
आप लोगों का दिन आज हलचल भरा रहेगा। आर्थिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं आज बेहद सावधानी के साथ आपको धन के मसलों को हैंडल करना होगा। वर्क प्रेशर ज्यादा फील हो सकता है।
कन्या
आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आज आप दिन भर पॉजिटिव फील करेंगे। सिंगल जातकों के लिए दिन खास माना जा रहा है। आज आपको अपने क्रश के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा।
तुला
आज याद रखें आपके अंदर हर परिस्थिति से निपटने की काबिलियत है। मुश्किलों को पार करने के लिए अपने पार्टनर की सलाह लें। फाइनेंशियल सिचुएशन आज स्टेबल रहेगी।
वृश्चिक
आज सिंगल लोगों को दिल नहीं बल्कि दिमाग से डिसीजन लेने की सलाह दी जाती है। परिवार के किसी सदस्य की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। डाइट को हेल्दी रखें। आज का आपका दिन पॉजिटिव रहने वाला है।
धनु
आज सोच समझकर हर कदम उठाएं। हेल्दी डाइट का सेवन करें। खुद को ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रखें। पॉजिटिव रहने की कोशिश करें साथ ही अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें।
मकर
आज जंक फूड्स से दूरी बनाएं। काम के सिलसिले में यात्रा करनी भी पड़ सकती है। आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं। तनाव से दूरी बनाने के लिए अपनी फेवरेट एक्टिविटी या हॉबी को समय दें।
कुंभ
आज अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। रोमांटिक डिनर करने का प्लान करें। आज आप थोड़ा बिजी बीजी फील करने वाले हैं। करियर लाइफ में पॉलिटिक्स का शिकार होने से बचें।
मीन
आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। करियर में कुछ नई जिम्मेदारियां मिलेगी, जो आपके प्रमोशन का कारण भी बन सकती हैं। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। सेहत थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए बाहर के खाने से परहेज करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा