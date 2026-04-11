Kal Ka Rashifal: 12 अप्रैल को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें भविष्यफल

Horoscope Tomorrow 12 April 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 12 अप्रैल 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क…

Horoscope 12 April 2026, राशिफल Kal Ka Rashifal : ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिषशास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। कल 12 अप्रैल है और दिन रविवार। यह दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। उनके साथ-साथ भगवान विष्णु, माता दुर्गा और भगवान भैरव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता हैष वहीं, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 12 अप्रैल का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 12 अप्रैल 2026 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल...

मेष आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। मन में बेचैनी या उलझन बनी रह सकती है, ऐसे में धैर्य से काम लेना जरूरी होगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। परिवार का सहयोग मिलेगा और आप मानसिक या बौद्धिक कार्यों में अधिक व्यस्त रह सकते हैं।

वृषभ आज काम के लिहाज से दिन अच्छा है। नई शुरुआत के मौके मिल सकते हैं, लेकिन पुरानी आदतें आपको रोक सकती हैं। खुद को कम्फर्ट जोन से बाहर निकालें और कुछ नया करने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। छोटी शुरुआत भी बड़े फायदे दे सकती है। सेहत के लिए पर्याप्त पानी पिएं।

मिथुन आज काम और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। जरूरत से ज्यादा काम लेने से बचें और हर किसी को ‘हां’ कहने की आदत पर नियंत्रण रखें। एक समय में एक काम करें, इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। बीच-बीच में आराम करें और खानपान का ध्यान रखें।

कर्क दिन सामान्य रहेगा, लेकिन काम बढ़ सकता है। अचानक धन लाभ होने के संकेत हैं। कोई पुराना सपना फिर से याद आ सकता है—उसे धीरे-धीरे पूरा करने की शुरुआत करें। निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है।

सिंह आज आपके मन में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, इसलिए खुद को शांत और संतुलित रखें। धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। पढ़ाई या सीखने से जुड़े कामों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। व्यापार के लिए माता-पिता से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। कुल मिलाकर, आर्थिक स्थिति अच्छी रहने से आप संतुष्ट महसूस करेंगे।

कन्या हर काम को परफेक्ट बनाने की चिंता छोड़ें। पहले काम पूरा करें, बाद में सुधार करें। सरल तरीके से काम करेंगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। नया काम शुरू करने से पहले पूरी जानकारी लें और सेहत का ध्यान रखें।

तुला आज आपको साफ और मजबूत निर्णय लेने की जरूरत है। हर बार समझौता करना सही नहीं होता। आत्मविश्वास के साथ बात रखें, लोग आपकी कद्र करेंगे। परिवार से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताएं और पैसों में जल्दबाजी न करें।

धनु आज आपको गुस्से और बेवजह के विवादों से दूर रहना चाहिए। नौकरी में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और तरक्की के अवसर भी सामने आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। माता-पिता के सहयोग से कुछ लोगों के प्रेम संबंध विवाह की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

वृश्चिक हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। पहले स्थिति को समझें, फिर निर्णय लें। रिश्तों में खुलकर बात करें और सामने वाले की भी सुनें। इससे संबंध मजबूत होंगे। काम के बीच में ब्रेक लें और रात में ज्यादा देर तक मोबाइल न चलाएं।

मकर मकर राशि वालों को आज वाणी में मधुरता तो रहेगी, लेकिन धैर्यशीलता बनाए रखें। सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। कारोबार में भागदौड़ ज्यादा रहेगी। अपनों का साथ मिलेगा। धन लाभ हो सकता है।

कुंभ आज सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने विचारों को अमल में लाना होगा। योजनाओं को पूरा करने पर ध्यान दें। मेहनत से ही सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और सेहत का ध्यान रखना जरूरी है।

मीन मीन राशि वालों का आज मन अशांत रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। संतान की सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी। कारोबार में सुधार होगा। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। बौद्धिक कार्यों से आय वृद्धि होगी।