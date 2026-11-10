राशिफल 11 नवंबर: कल 5 राशियों के जीवन में मचेगी हलचल, पढ़ें 12 राशियों का हाल

राशिफल 11 नवंबर: कल 5 राशियों के जीवन में मचेगी हलचल, पढ़ें 12 राशियों का हाल
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 11 November 2026 Rashifal : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें, 11 नवंबर 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 11 November 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 11 नवंबर का राशिफल: 11 नवंबर के दिन बुधवार है। ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से धन- धान्य बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 11 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 11 नवंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 11 नवंबर: कल 5 राशियों के जीवन में मचेगी हलचल, पढ़ें 12 राशियों का हाल
मेष राशि
आज के दिन आप छोटी-मोटी गलतियों को माफ करने के मूड में रहेंगे। आप कोई लग्जरी वस्तु खरीदने के लिए धन जुटाने में सक्षम होंगे। योग और ध्यान आपके लिए विशेष रुचि रख सकते हैं। लाभ प्रदान कर सकते हैं।
वृषभ राशि
आज के दिन आप अपने घर पर पारिवारिक समारोह आयोजित करने की पहल कर सकते हैं। किसी दिलचस्प व्यक्ति के साथ यात्रा करना यात्रा को मनोरंजक बना सकता है। कोई आपको हेल्दी रहने के लिए प्रेरित कर सकता है।
आज के दिन प्रेमपूर्ण बंधन मजबूत होंगे। कुछ लोगों के लिए व्यावसायिक यात्रा सबसे फलदायी साबित होने की संभावना है। मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े लोग वर्तमान में जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें उन्हें पहचान मिलेगी।
आज के दिन मौसम के प्रति सावधानियां बरतकर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना संभव है। आज जो मायने रखता है, उसे अच्छी स्थिति में रखें। परिवार को क्वालिटी समय देने का संकेत दिया गया है।
आज के दिन आप खर्च करने की क्षमता से अधिक कमाने की संभावना रखते हैं। इसलिए धन के मामले पर मजबूत बने रहने की उम्मीद करें। आपके शुभचिंतकों द्वारा आपके हितों की पूर्ति होने की संभावना है।
आज के दिन नई जगहों का आनंद लेने का योग है। आपके पास उपयुक्त संपत्ति में निवेश करने के लिए पर्याप्त धन होगा। किसी व्यावसायिक बिजनेस के सकारात्मक परिणाम देने की संभावना है।
आज के दिन जहां तक पैसों का सवाल है तो आप थोड़े व्याकुल हो सकते हैं। अगर आप शिक्षा के मामले में चौंकना नहीं चाहते हैं तो अध्ययन से बचें। घरेलू मोर्चे पर आवश्यक बदलाव लाने में पार्टनर सबसे अधिक सहयोगी रहेगा।
वृश्चिक राशि
आज के दिन आप में से कुछ लोग विदेश में आधिकारिक यात्रा की योजना बना रहे होंगे। नए शहर में बसने की कोशिश करने वालों को जल्द ही एक उपयुक्त आवास किराए पर मिल जाएगा।
धनु राशि
आज के दिन रचनात्मक लोग कुछ नया शुरू कर सकते हैं और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पेशेवर मोर्चे पर आपके विचार सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं। पारिवारिक मोर्चे पर नए समीकरण से आपको लाभ होने की संभावना है।
मकर राशि
आज के दिन अपनी पसंदीदा ट्रैवल किट संभाल कर रखें क्योंकि हो सकता है आप ट्रिप प्लान करें और फैमिली के साथ घूमने भी जाएं। पारिवारिक मोर्चे पर आपको किसी की मदद करनी पड़ेगी।
कुंभ राशि
आज के दिन आप में से कुछ लोगों के लिए संपत्ति पाने की संभावना ज्यादा है। वर्कप्लेस पर आपके पास अपनी क्षमता से अधिक काम होगा। आप वापस आकार में आने और कोई खेल या शारीरिक गतिविधि करने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं।
आज के दिन आपका स्वास्थ्य आपको एनर्जेटिक फील करने और दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार पाएगा। अपने खर्चों पर फोकस करें और उन्हें कंट्रोल करने के लिए तुरंत कदम उठाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
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व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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