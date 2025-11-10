Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 11 नवंबर का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 11 November 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 11 नवंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Horoscope 11 November 2025, राशिफल 11 नवंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 11 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 11 नवंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि- 11 नवंबर का दिन थोड़ा मिलाजुला रहेगा। सुबह से ही कामों में भागदौड़ रहेगी। ऑफिस में किसी बात को लेकर टेंशन हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद हालात बेहतर होंगे। गुस्से से बचें और किसी से बहस न करें। परिवार में माहौल सामान्य रहेगा। पैसों को लेकर सोच-समझकर कदम उठाएं। सेहत में थकान या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। शाम को आराम करें और खुद को रिलैक्स रखें।

वृषभ राशि- 11 नवंबर का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कामकाज में सफलता मिलेगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। कोई पुराना बकाया पैसा भी मिल सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे मन नहीं बिगड़ेगा। शाम को कोई शुभ समाचार मिल सकता है या किसी दोस्त से मुलाकात हो सकती है।

मिथुन राशि- 11 नवंबर को आपको थोड़ा शांत रहना होगा। कुछ मामलों में उलझन या कन्फ्यूजन बन सकता है। किसी पर ज्यादा भरोसा करने से पहले सोचें। ऑफिस में देरी या काम का दबाव रहेगा। घर में माहौल थोड़ा तनाव भरा हो सकता है, इसलिए बोलचाल में सावधानी रखें। पैसे के मामले में सोच-समझकर निर्णय लें। शाम को परिवार या किसी करीबी के साथ वक्त बिताने से मन हल्का होगा।

कर्क राशि- 11 नवंबर का दिन आपके लिए काफी शानदार रहेगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा और कामों में तेजी आएगी। किसी नए काम की शुरुआत के लिए दिन शुभ है। घर-परिवार में शांति और प्यार बना रहेगा। किसी शुभ समाचार की संभावना भी है। सेहत में सुधार होगा और मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और दूसरों पर आपकी बातों का अच्छा असर पड़ेगा।

सिंह राशि- 11 नवंबर को व्यस्तता ज्यादा रहेगी, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और सोच की सराहना होगी। परिवार के किसी सदस्य को लेकर चिंता हो सकती है। पैसे का कोई अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। सेहत ठीक रहेगी, बस ओवरवर्क से बचें। शाम को खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें, कोई पुराना शौक पूरा करने का मन बनेगा।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों को 11 नवंबर को भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे और आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी करने वालों को सीनियर्स से तारीफ मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह मानेंगे।

तुला राशि- 11 नवंबर का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा और पुराने कामों में प्रगति होगी। कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो सकता है। घर में कोई छोटी खुशी मिल सकती है। नौकरी या बिजनेस में लाभ के संकेत हैं। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सेहत बढ़िया रहेगी, बस नींद पूरी लें।

वृश्चिक राशि- 11 नवंबर को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। जो काम लंबे समय से अटके थे, उनमें सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग हैं। परिवार में किसी खुशी का माहौल बनेगा। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। खानपान में परहेज करें। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। शाम का समय काफी अच्छा रहेगा।

धनु राशि- 11 नवंबर को आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। नए काम की शुरुआत करने का सही वक्त है। ऑफिस में आपकी बातों की अहमियत बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लव लाइफ में खुशी रहेगी, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। सेहत सामान्य रहेगी। शाम का समय खुद को शांत रखने और परिवार के साथ बिताने के लिए अच्छा रहेगा।

मकर राशि- 11 नवंबर का दिन थोड़ा भावनात्मक रहेगा। किसी पुरानी याद में मन अटका रह सकता है। कामकाज में सुधार के मौके हैं, लेकिन जल्दबाज़ी में कोई फैसला न लें। पैसों के मामले में ध्यान रखें। परिवार में प्यार और सहयोग मिलेगा। शाम को मन को शांति देने के लिए ध्यान या संगीत का सहारा लें। स्वास्थ्य में हल्की थकान या नींद की कमी रह सकती है।

कुंभ राशि- 11 नवंबर को शुरुआत थोड़ी धीमी होगी लेकिन दोपहर तक सब ठीक हो जाएगा। कामकाज में सुधार दिखेगा और किसी पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है। पैसे के मामले में स्थिति मजबूत रहेगी। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन जल्दबाज़ी न करें। सेहत सामान्य रहेगी। शाम को किसी करीबी के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा।

मीन राशि- 11 नवंबर का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। किस्मत आपके साथ है, इसलिए जो काम सोचेंगे वो पूरे होंगे। नौकरी या बिजनेस में तरक्की के संकेत हैं। परिवार में माहौल खुशियों से भरा रहेगा। प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी। सेहत भी साथ देगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा और दिन के अंत में सुकून महसूस करेंगे।