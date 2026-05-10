Kal Ka Rashifal: 11 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal: 11 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Horoscope Tomorrow 11 May 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 11 मई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 11 May 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल : 11 मई के दिन सोमवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 11 मई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 11 मई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
11 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
मेष
11 मई के दिन सीधी राय देने पर विचार करें। धन से जुड़े मुद्दों को बेहतर मैनेजमेंट की आवश्यकता है। स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकता है। पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएं और अपने पेशेवर जीवन को विवादों से दूर रखें। कुछ नए टास्क के लिए आपको अपने ऑफिस में एक्स्ट्रा घंटे बिताने होंगे।
वृषभ
11 मई के दिन रिश्ते में आपका रवैया महत्वपूर्ण है। काम के प्रति आपकी कमिटमेंट की तारीफ होगी और कोई क्लाइंट किसी प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका की तारीफ भी कर सकता है। पैसे से जुड़ा कोई मसला सुलझा सकते हैं।
मिथुन
11 मई के दिन जब आपको नौकरी में महत्वपूर्ण डिसीजन लेने की आवश्यकता हो, तो शांत रहें। लव के मामले में आपका रवैया आज महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल रूप से आप अच्छे हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
कर्क
11 मई के दिन रिश्तों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएं। काम पर नई जिम्मेदारियां लेने पर विचार करें। आप वित्तीय चुनौतियों से निपटने में भी अच्छे हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य पर नजर रखें।
सिंह
11 मई के दिन सीनियर्स आपकी कमिटमेंट की तारीफ करेंगे। आपसे महत्वपूर्ण रिजल्ट देने की अपेक्षा भी करेंगे। आपकी लाइफस्टाइल प्रभावित नहीं होगी। आप किसी दोस्त के साथ मौद्रिक समस्या को सुलझाने के लिए आज का दिन चुन सकते हैं।
कन्या
11 मई के दिन ऑफिस में आप खुद को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार पाएंगे। सेहत के लिहाज से अपने शरीर की सुनें और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। आगे बढ़ने और फलने-फूलने के हर अवसर का लाभ उठाएं।
तुला
11 मई के दिन ऐसे महत्वपूर्ण काम करें, जिनमें स्किल्स की जरूरत हो। वित्तीय जरूरतों को पूरा करें, जबकि सेहत पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप नए काम करने के लिए ऑफिस पहुंच सकते हैं।
वृश्चिक
11 मई के दिन कोई प्रोजेक्ट आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। आपका प्रेम जीवन समृद्ध अनुभवों का वादा करता है। वित्तीय अवसर अप्रत्याशित रूप से सामने आ सकते हैं। अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत पर ध्यान दें।
धनु
11 मई के दिन आपके पास प्यार का जश्न मनाने के लिए शानदार पल हैं। ऐसी नई जिम्मेदारियां लें, जो उत्पादकता बढ़ाए। आज आपको धन को सावधानी से संभालने की जरूरत है। अपने प्रेम जीवन में सुखद पलों की तलाश करें।
मकर
11 मई के दिन अपने धन के प्रति सचेत रहें। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटजी पर विचार करें। आपके स्वास्थ्य को संतुलन की आवश्यकता है। तनाव या छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज न करें। कुल मिलाकर, दिन को पॉजिटिव बदलाव के साथ अपनाएं।
कुंभ
11 मई का दिन पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरह से विस्तार करने का है। आपको पॉजिटिव मानसिकता की आवश्यकता होगी। गहरे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रियजनों और सहकर्मियों के साथ बातचीत बनाए रखें।
मीन
11 मई का दिन संभावनाओं से भरा हुआ है। प्यार में, आप गहरे संबंध पाएंगे। करियर के लिहाज से, नई चुनौतियां सामने हैं, जो चमकने के अवसर दे सकती। आर्थिक रूप से, अप्रत्याशित लाभ के लिए नजर बनाए रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा