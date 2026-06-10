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Kal Ka Rashifal: 11 जून को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Horoscope Tomorrow 11 June 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 11 जून 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal: 11 जून को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal 11 June 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल: 11 जून के दिन गुरुवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करने से धन-धान्य में वृद्धि होती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 11 जून का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 11 जून को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

11 जून को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

मेष

11 जून के दिन प्रेम जीवन में आने वाली परेशानियों से निपटें। ऑफिस में बिजी शेड्यूल से आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। धन को समझदारी से संभालें। कोई बड़ी मेडिकल समस्या भी आपको परेशान नहीं करेगी।

वृषभ

11 जून के दिन रिश्तों में परेशानियों को दूर करने के लिए बातचीत करें। अपनी योग्यता साबित करने के लिए दफ़्तर में मौकों का फ़ायदा उठाएँ। आर्थिक सफलता मिलेगी। सेहत भी सामान्य रहेगी।

मिथुन

11 जून के दिन कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं हो सकती है। रोमांटिक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी और आप नए काम भी करना चाहेंगे, जो चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं। इस सप्ताह छोटी-मोटी चिकित्सा संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं।

कर्क

11 जून के दिन रिश्ते में सभी विवादों को दूर रखें और अपने साथी के साथ स्नेह से पेश आएं। प्रोफेशनल रूप से मजबूत होने के लिए ऑफिस में चुनौतियों पर काबू पाएं। धन का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है।

सिंह

11 जून के दिन रिश्ते में सभी परेशानियों को सुलझाएं। पेशेवर प्रदर्शन के मामले में आपका दिन शानदार रहेगा। फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर सावधान रहें। स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे भी सामने आएंगे।

कन्या

11 जून के दिन रिश्ते में सुखद पलों की तलाश करें। सुनिश्चित करें कि आप काम पर चुनौतियों को स्वीकार करें, जो आपके करियर में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं होंगी, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

तुला

11 जून के दिन आपके प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे। पेशेवर तौर पर आपका दिन काफी व्यस्त रहने वाला है। आज के दिन धन और स्वास्थ्य दोनों से संबंधित मुद्दे सामने आएंगे।

वृश्चिक

11 जून के दिन प्रेम संबंधों को सकारात्मक बनाए रखें। छोटी-मोटी पेशेवर चुनौतियों के बावजूद, आप उनका सामना करेंगे और सिनीयर्स से प्रशंसा प्राप्त करेंगे। आज धन का भी योग है। आज खुशियां बांटें।

धनु

11 जून के दिन आपसे सभी पेशेवर जिम्मेदारियां निभाने की भी उम्मीद की जाती है। आप धन के मामले में पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं।

मकर

11 जून के दिन एक उत्पादक प्रेम जीवन जिएं, जहां सभी पुराने मुद्दे सुलझ जाएं। सफल होने के लिए अपने करियर में नई ज़िम्मेदारियां लें। वित्तीय सफलता भी मिलती है। प्रेमी के साथ समय बिताएं।

कुंभ

11 जून के दिन आप लव लाइफ को अगले लेवल पर ले जाने पर भी विचार कर सकते हैं। आपको आधिकारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धन आज समझदारी भरे फैसले लेने की अनुमति देता है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं।

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मीन

11 जून के दिन अपने प्रोफेशनल स्किल्स को साबित करने के लिए ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लें। आपका रिश्ता ज्यादातर दिक्कतों से मुक्त रहेगा। आज धन के मामले पर कंट्रोल रखें। छोटी-मोटी स्वास्थ्य प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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