kal ka rashifal 11 december 2025 tommorow horoscope bhavishyafal and future predictions
Rashifal : कुल 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 11 दिसंबर का विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 11 December 2025: ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 11 दिसंबर 2025 के दिन कुल 12 राशियों का क्या हाल रहने वाला है?

Dec 10, 2025 02:43 pm IST Garima Singh
Horoscope 11 December 2025, राशिफल 10 दिसंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की बदलती चाल के आधार पर राशिफल आकंलन किया जाता है। बता दें कि हर एक राशि का अपना स्वामी ग्रह होता है। इस ग्रह का प्रभाव इन राशियों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर कल यानी 11 दिसंबर का दिन राशचक्र की कुल 12 राशियों के लिए कैसा जाने वाला है?

मेष राशि: कल का दिन आपके लिए नए एनर्जी लेकर आएगा। कल आप पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करने वाले हैं, जिसकी वजह से पूरा दिन सही जाने वाला है। ऑफिस में काम से जुड़े फैसले आपके फेवर में जाएंगे और आने वाले दिनों में आपको कई नए मौके भी मिलेंगे। किसी खास शख्स से मुलाकात होने के योग हैं, जो आने वाले समय में लाभ दे सकती है। परिवार में माहौल शांत रहेगा। कपल्स के लिए आज का दिन सही है। आपकी सेहत सही रहेगी।

वृषभ राशि: कल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और कहीं से आपका रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। परिवार में कोई गुड न्यूज मिल सकती है। कामकाजी लोगों को ऑफिस में बॉस से तारीफ मिल सकती है, जिससे आगे चलकर अच्छे मौके मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में समझ बढ़ने के संकेत है। आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा। आपकी जिंदगी में सकारात्मकता बढ़ेगी। सेहत आपकी सही रहने वाली है।

मिथुन राशि: कल का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आप अपनी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देख सकते हैं। किसी भी तरह के फैसले लेने में कोई भी जल्दबाजी ना करें। काम का प्रेशर आप पर बहुत रहेगा। हालांकि शाम तक सब कुछ फिर से ट्रैक पर आ जाएगा। लव लाइफ में सुधार आएगा। कल किसी खास शख्स से आपकी बात हो सकती है। आने वाले समय में आप कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हैं।

कर्क राशि: घर में खुशियों का माहौल होगा। सभी के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रोफेशनल लाइफ में आपको सफलता मिलने वाली है। आपके शांत स्वभाव और समझदारी की तारीफ की जाएगी। जो लोग सिंगल है उनका ध्यान किसी खास की ओर जा सकता है। बिजनेस से जुड़े लोगों को लाभ मिलने वाला है। सेहत में सुधार देखने को मिलने वाला है।

सिंह राशि: कल का दिन आपके लिए शुभ है। कल आप चमकने वाले हैं। लोग आपकी सलाह को गंभीरता से सुनते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको नए मौके मिलेंगे। कोई प्रोजेक्ट सफल होने वाला है। रिश्ते के मामले में भी कल का दिन आपके लिए लकी है। कल धन लाभ के योग है। सेहत सही रहने वाली है।

कन्या राशि: कल का दिन आपके लिए बिजी रहने वाला है। आपकी मेहनत अब जाकर रंग लाने वाली है। अगर आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखेंगे तो लाभ मिलेगा। आज कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। आज पार्टनर से संभलकर बात करें क्योंकि बहसबाजी हो सकती है। हालांकि आप के बीच सब कुछ सही हो जाएगा। आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है।

तुला राशि: कल का दिन आपके लिए पॉजिटिव आउटकम लेकर आएगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आज किसी ऐसे शख्स का साथ मिल सकता है, जिसकी आपको जरूरत महसूस हो रही थी। ऑफिस में आज नए मौके मिल सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी से हर किसी को इम्प्रेस करने वाले हैं। पैसों के मामले में स्थिति सही रहेगी और लव लाइफ भी स्मूद होगी।

धनु राशि: कल आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं और ये शुभ भी रहेगा। नया जगह आपको नया अनुभव देने वाला है। करियर में नए मौके मिलेंगे। कल आपको किसी एक्सपीरियंस इंसान से सलाह मिल सकती है, जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा। सेहत भी सही रहने वाली है।

मकर राशि: कल का दिन बहुत सही जाने वाला है। कल आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसका रास्ता सफलता की ओर ही जाता है। ऑफिस में आपकी वाहवाही होगी। परिवार में भी लोगों को सपोर्ट और प्यार मिलने वाला है। लव लाइफ भी सही जाएगी। पैसों की स्थिति बेहतर होगी। सेहत में सुधार आएगा।

कुंभ राशि: आपकी क्रिएटिविटी कल सबको पसंद आएगी। सबको आपका आइडिया भी पसंद आने वाला है। आपको कल हर काम में सफलता मिलने वाली है। साथ ही आपको अपने दोस्तों का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। कल के दिन कोई पुराना विवाद खत्म हो सकता है। पैसों के मामले में कल का दिन सही जाने वाला है।

वृश्चिक राशि: कल आपके सीक्रेट प्लान सफल होने वाले है। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। किसी पुरानी समस्या का हल मिलने वाला है। लवर्स के लिए अच्छा दिन रहेगा। करियर में नए मौके मिलेंगे। सेहत के मामले में आज का दिन सही रहेगा।

मीन राशि: कल आप भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे। शांति की ओर आपका रूझान बढ़ने वाला है। धन लाभ के पूरे-पूरे योग है। आपको पार्टनर का जबरदस्त सपोर्ट मिलने वाला है। काम में बहुत मन लगेगा और आप शांति से अपना काम कर पाएंगे। सेहत सही रहेगी।

