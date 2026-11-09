Rashifal, राशिफल 10 नवंबर: कल 6 राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, पढ़ें 12 राशियों का हाल

Rashifal, राशिफल 10 नवंबर: कल 6 राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, पढ़ें 12 राशियों का हाल
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 10 November 2026 Rashifal : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें, 10 नवंबर 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 10 November 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 10 नवंबर का राशिफल: 10 नवंबर के दिन मंगलवार है। ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से डर, रोग, कष्ट आदि दूर होता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 10 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 10 नवंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 10 नवंबर: कल 6 राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, पढ़ें 12 राशियों का हाल
मेष राशि
आज के दिन घर और पैसे के लिए आसान योजनाएं तनाव कम करेंगी। दिन लाभदायक रहने वाला है। काम बांटें। छोटे-छोटे लक्ष्य तय करें, और ज्यादा सुरक्षित महसूस करने और आगे छोटे नए मौकों के लिए तैयार रहें।
वृषभ राशि
आज के दिन स्मार्ट प्लानिंग से घर और काम पर अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। इससे कंफर्ट, गहरा भरोसा, शांति और धैर्य बना रहेगा। लगातार प्रगति और व्यावहारिक विकल्पों पर ध्यान दें।
आज का दिन आपके लिए संतुलित और प्रोडक्टिव महसूस होगा। देरी होने पर सब्र रखें। प्यार से बात करें, नोट्स रखें, और छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं। आज का दिन लगातार देखभाल की मांग करता है।
आज के दिन लगातार आगे बढ़ने की उम्मीद करें। आसान कामों पर ध्यान दें। वादे निभाएं, और बोलने से ज्यादा सुनें। घर और काम पर छोटे-छोटे सुधार विश्वास बनाते हैं। नए रास्ते नजर आएंगे।
आज के दिन आर्थिक रूप से, आज आप अच्छे हैं। ये सप्ताह लगातार गति लाएगा। छोटे-छोटे डीसीजन से रिश्तों, काम और पर्सनल रूटीन में साफ तरक्की होगी। आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ सही दिशा मिलेगी।
आज के दिन स्वास्थ्य और फाइनेंस दोनों पॉजिटिव हैं। समझदारी भरे पैसों के फैसले लें। रोमांटिक मामलों को सुलझाने के लिए बेहतर ऑप्शन देखें। प्रोफेशनल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य भी आज पॉजिटिव है।
आज के दिन कोई बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं कर सकेगी। आज अपनी लव लाइफ को क्रिएटिव बनाएं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रोडक्टिव होने के लिए कदम उठाएं।
वृश्चिक राशि
आज के दिन आपका फाइनेंस और हेल्थ दोनों पॉजिटिव हालत में रहेंगे। रिलेशनशिप में मुद्दों को सुलझाएं। आप ऑफिस में नई भूमिकाएं लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। जबकि आपकी हेल्थ भी आज के दिन अच्छी रहने वाली है।
धनु राशि
आज के दिन हेल्थ की राह में छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। आज आपकी रोमांचक लव लाइफ को एक प्रोडक्टिव प्रोफेशनल लाइफ का भी सपोर्ट मिलेगा। आज के दिन जरूरी स्टॉक फैसलों पर विचार कर सकते हैं।
मकर राशि
आज के दिन समझदारी भरे पैसों के फैसले लें। रोमांटिक मामलों को सुलझाने के लिए आज के दिन बेहतर ऑप्शन देखें। प्रोफेशनल मामले में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से, आज आप अच्छी सिचूऐशन में हैं।
कुंभ राशि
आज के दिन आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज अपनी लव लाइफ को क्रिएटिव बनाएं रखें। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रोडक्टिव होने के लिए कदम उठाएं। स्वास्थ्य और फाइनेंस दोनों आपके लिए पॉजिटिव हैं।
मीन राशि
आज के दिन प्यार में मशरूफ रहें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और आपकी प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी। मीन राशि के कुछ जातकों को इन्वेस्टमेंट में सफलता मिलेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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