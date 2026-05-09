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Kal Ka Rashifal: 10 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Horoscope Tomorrow 10 May 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 10 मई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal: 10 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal 10 May 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल : 10 मई के दिन रविवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने से जीवन में मान-सम्मान बना रहता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 10 मई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 10 मई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

10 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

मेष

10 मई के दिन आपके क्रिएटिव विचार किसी सीनियर या सहकर्मी को प्रभावित कर सकते हैं, खासतौर पर ग्रुप मीटिंग के दौरान। आपको बचत करने का कोई छोटा लेकिन स्मार्ट तरीका मिल सकता है, जैसे कोई डील या कोई अनावश्यक खर्च न करना। आपकी एनर्जी दूसरों को मोटिवेट करती है।

वृषभ

10 मई के दिन अपने आस-पास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे। आप अपने साथी को कोई मजेदार कहानी सुनाकर सरप्राइज दे सकते हैं या सैर की योजना बना सकते हैं। काम ज्यादा रोमांचक रहेगा।

मिथुन

10 मई के दिन आप कुछ नया करने, उत्साहित लोगों से जुड़ने या अपने विचार साझा करने के लिए उत्साहित महसूस कर सकते हैं। आपका स्वाभाव आपको मजेदार और केंद्रित दोनों तरह की गतिविधियों में मार्गदर्शन करेगा।

कर्क

10 मई के दिन की शुरुआत उत्साह, सीखने, हंसने और नए अनुभवों का आनंद लेने के साथ-साथ व्यक्तिगत लक्ष्यों और दूसरों के साथ सार्थक बातचीत पर केंद्रित रहने के साथ होती है। आज का दिन खुशी और खोज की भावना लेकर आया है।

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सिंह

10 मई के दिन आज योजना बनाने की बहुत जरूरत महसूस होगी। आप धैर्य और व्यवस्थित रहकर छोटी-छोटी चुनौतियों को सुलझा सकते हैं। काम पर आपका ध्यान आपको प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद करेगा।

कन्या

10 मई के दिन का आनंद लेंगे। आप लंबित मुद्दों का समाधान पा सकते हैं। दोस्ती को मजबूत कर सकते हैं और अपनी प्रतिभाओं को दिखाने के लिए मोटिवेटेड महसूस कर सकते हैं। आपका संतुलित दृष्टिकोण तनावपूर्ण सिचुएशन में शांति ला सकता है।

तुला

10 मई का दिन आपके लिए अपने करीबी दोस्तों से जुड़ने, अपनी सोच में रचनात्मक चिंगारी खोजने के लिए अच्छा समय है। शांत रवैया आपको विचारों को आसानी से साझा करने और पूरे दिन तनाव कम रखने में मदद करता है।

वृश्चिक

10 मई के दिन आज लाइफ में रोमांस पर फोकस करें। विचारों को साझा करने और हल्के-फुल्के कार्यों की योजना बनाने में प्रसन्नता महसूस करेंगे। आप मौज-मस्ती और काम को आसानी से कर सकते हैं। छोटी-छोटी बातें मन को खुश करती हैं।

धनु

10 मई के दिन संतुलित मानसिकता रखें और खुद पर भरोसा रखें। क्लियर इरादे और अपनी भावनाओं का सम्मान करके, आप आज के अवसरों को आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाएंगे। ऑफिस में आपका ध्यान केंद्रित रहेगा।

मकर

10 मई के दिन सेल्फ लव पर फोकस करें। ध्यान केंद्रित करने के लिए जगह चुनने से पहले सोचें। अच्छे शब्द आपके मूड को खुश कर देते हैं। आपका दिमाग आपको काम पूरा करने में मदद करता है। आसान योजनाएं शांति लाती हैं।

कुंभ

10 मई के दिन खुला दिमाग रखें। आप में एनर्जी का एक उछाल देखने को मिलेगा, जो आपको प्रगति की ओर ले जाएगा। आप छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर कर सकते हैं, व्यक्तिगत सीमाओं को मजबूत कर सकते हैं और छोटी-छोटी जीत से मोटिवेटेड महसूस कर सकते हैं।

मीन

10 मई के दिन आज आप नए विचारों और सामाजिक योजनाओं के लिए तैयार महसूस करेंगे। दोस्तों को मुद्दों को सुलझाने में मदद करें। आज शांति से सरल कार्यों के साथ मौज-मस्ती को संतुलित करें। ईमानदार लेकिन सभ्य रहें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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