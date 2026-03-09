Kal Ka Rashifal: 10 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal: 10 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Horoscope Tomorrow 10 March 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 10 मार्च 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal ka Rashifal 10 March 2026 Rashifal: 10 मार्च के दिन मंगलवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को हनुमानजी की पूजा करने से बल बुद्धि और विद्या मिलती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 10 मार्च का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं,10 मार्च को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी। जानें 10 मार्च 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
मेष वालों के लिए कैसा समय
आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। कामकाज में थोड़ी व्यस्तता रह सकती है, लेकिन धीरे-धीरे सब संभल जाएगा। ऑफिस या काम की जगह पर किसी से बेवजह बहस करने से बचें। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा। पैसों के मामले में सोच-समझकर खर्च करें। सेहत ठीक रहेगी, बस खान-पान पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है।
वृषभ वालों के लिए कैसा समय
आज कुछ नए मौके सामने आ सकते हैं। अगर आप किसी काम की योजना बना रहे थे, तो उस पर आगे बढ़ने का अच्छा समय है। नौकरी या बिजनेस में लोगों का सहयोग मिलेगा। घर का माहौल भी शांत रहेगा। पुराने दोस्त या रिश्तेदार से बात हो सकती है। पैसों को लेकर स्थिति ठीक रहेगी। सेहत में ज्यादा चिंता की बात नहीं है।
मिथुन वालों के लिए कैसा समय
आज आपको थोड़ा संभलकर काम करने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। काम के मामले में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभा लेंगे। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। दिन के अंत तक मन थोड़ा हल्का महसूस करेगा।
कर्क वालों के लिए कैसा समय
आज का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। जो काम काफी समय से अटके हुए थे, उनमें धीरे-धीरे प्रगति दिख सकती है। नौकरी में आपके काम की तारीफ हो सकती है। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। अगर कहीं घूमने या मिलने का प्लान बनता है तो मन खुश रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, बस आराम का भी ध्यान रखें।
सिंह वालों के लिए कैसा समय
आज थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। कामकाज में दबाव बढ़ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऑफिस में किसी से विचारों का फर्क हो सकता है, इसलिए बात को शांत तरीके से समझाने की कोशिश करें। पैसों के मामले में सतर्क रहें। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
तुला वालों के लिए कैसा समय
आज आपको अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किसी जरूरी काम में देरी हो सकती है, इसलिए समय का सही इस्तेमाल करें। परिवार में किसी सदस्य के साथ अच्छी बातचीत हो सकती है। पैसों के मामले में कोई छोटा फायदा मिल सकता है। दिन के अंत में मन थोड़ा सुकून महसूस करेगा।
धनु वालों के लिए कैसा समय
आज कुछ नए विचार आपके मन में आ सकते हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो योजना बनाने का अच्छा समय है। नौकरी या बिजनेस में लोगों का सहयोग मिल सकता है। परिवार का माहौल भी ठीक रहेगा। पैसों के मामले में थोड़ा सोच-समझकर कदम उठाएं। सेहत सामान्य रहेगी।
मकर वालों के लिए कैसा समय
आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है। काम में जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है। किसी जरूरी फैसले से पहले अच्छे से सोच लें। ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। परिवार का सहयोग आपको हिम्मत देगा। पैसों के मामले में खर्च बढ़ सकता है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
कुम्भ वालों के लिए कैसा समय
आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। कामकाज में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। पैसों की स्थिति संतुलित रहेगी। सेहत भी सामान्य रहेगी।
कन्या वालों के लिए कैसा समय
आज का दिन आपके लिए संतुलित रहेगा। काम और परिवार दोनों में तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा। किसी पुराने काम को पूरा करने का मौका मिल सकता है। दोस्तों या जान-पहचान के लोगों से मदद मिल सकती है। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। मन में नई योजनाओं को लेकर सोच-विचार हो सकता है।
वृश्चिक वालों के लिए कैसा समय
आज का दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है। कामकाज में भागदौड़ रहेगी, लेकिन मेहनत का फायदा भी मिल सकता है। किसी पुराने दोस्त या जानने वाले से मुलाकात हो सकती है। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी। सेहत का ध्यान रखें और ज्यादा तनाव न लें।
मीन वालों के लिए कैसा समय
आज आपको अपने मन की बात समझने की जरूरत है। कामकाज में थोड़ी उलझन महसूस हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य के साथ काम करेंगे तो रास्ता निकल आएगा। परिवार के लोगों से बातचीत करने से मन हल्का रहेगा। पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी। सेहत का ध्यान रखें और आराम भी करें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां