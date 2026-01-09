राशिफल: 10 जनवरी के दिन परफेक्ट होगी इन राशियों की लव लाइफ, जानें किन लोगों को नहीं करना है निवेश?

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 10 January 2026: ग्रह-नक्षत्रों की बदलती चाल की बेसिस पर ही राशिफल का आंकलन होता है। जाने कल यानी 10 जनवरी को मेष से लेकर मीन राशि वालों का दिन कैसा जाने वाला है?

Horoscope 10 January 2026, राशिफल: ग्रह-नक्षत्र की चाल हमेशा बदलती रहती है। इसका असर साफ तौर पर हमारे जीवन पर पड़ता है और इसी के आधार पर हर दिन की राशिफल का आंकलन किया जाता है। राशिचक्र में कुल 12 राशियां होती हैं, जिनका अलग-अलग स्वामी ग्रह होता है। इस ग्रहों का भी हमारे जीवन पर अलग प्रभाव पड़ता है। नीचे विस्तार से जानें कि 10 जनवरी का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है...

मेष राशि: आज मेष राशि वालों को कामकाज में हल्का तनाव रह सकता है, लेकिन हिम्मत रखेंगे तो सब ठीक होगा। लव लाइफ में थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन प्यार बरकरार रहेगा। पैसों का ध्यान रखें। फालतू की खरीददारी से बचें। अनावश्यक खर्चा टालें। अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। खानपान ठीक करें। जंक फूड ना खाएं।

वृषभ राशि: आज आपका रिश्ता अच्छा रहेगा और पार्टनर के साथ क्वालिटी समय बिताने का मौका मिलेगा। ऑफिस में नए काम हाथ में लें। फोकस के साथ काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। ऑफिस में होने वाली राजनीति का हिस्सा बनने से बचें। सेहत पर थोड़ा ध्यान दें, हल्की एक्सरसाइज करें। रात के समय में भारी भोजन करने से बचें। साथ ही देर रात तक फोन ना चलाएं।

मिथुन राशि: आज आपकी लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। पार्टनर को सरप्राइज दें। पुरानी बातें भूलकर खुश रहें। अगर बहस होती हैं तो इन बातों को बीच में ना लाएं। कामकाज में मेहनत का फल मिलेगा। पैसों के मामलों में सोच-समझकर निवेश करें। घरवालों के साथ कुछ समय साथ बैठें। सुबह की शुरुआत वॉक के साथ करेंगे तो सही होगा। खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं।

कर्क राशि: आज आपकी लव लाइफ बेहतरीन होगी।। पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखें। ऑफिस में कामकाज के दौरान आपका मन लगेगा। पैसों के मामले में सतर्क रहें। इन्वेस्ट करने से पहले किसी जानकार की सलाह लेंगे तो सही होगा। सेहत ठीक रहेगी। हालांकि अपना रूटीन सही रखें। खानपान में लापरवाही ना करें।

सिंह राशि: आज पार्टनर के साथ आपकी खटपट हो सकती है, लेकिन थोड़ी समझदारी से सब ठीक होगा। करियर में नए मौके आएंगे। नई जिम्मेदारी खुशी-खुशी स्वीकार करें क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। खर्च पर काबू रखें। बचत की प्लानिंग करें। हेल्थ ठीक रहेगी। रात में फोन देर तक ना चलाएं। स्क्रीन टाइमिंग कम करें।

कन्या राशि: आज लव लाइफ में खुशियों भरे पल रहेंगे। ऑफिस में मेहनत रंग लाएगी। सीनियर्स आपके काम की खूब तारीफ करें। आगे चलकर करियर में कोई बड़ा मौका मिलेगा, जिसकी नींव आज रख दी जाएगी। पैसों के मामलों में सोच-समझकर निवेश करें। हेल्थ सामान्य रहेगी।

तुला राशि: आज आपको पार्टनर के साथ प्यार भरे पल खूब मिलेंगे। उन्हें को खुश रखने की कोशिश करें। ऑफिस में मेहनत का फायदा मिलेगा। पैसों के मामले में सोच-समझकर कदम उठाएं। सेहत ठीक रहेगी लेकिन आपको अपना रूटीन फॉलो करना है। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज के साथ दिन की शुरुआत करें। खाने में हरी सब्जियों को शामिल करें।

धनु राशि: आज पार्टनर से थोड़ी गर्मागर्म बहस हो सकती है, लेकिन समझदारी से सब सुलझ जाएगा। ऑफिस में नए काम हाथ में लें, करियर बढ़ेगा। पैसों का थोड़ा ध्यान रखें। आज के दिन इन्वेस्टमेंट करने से बचें। आज घर के बड़ों के साथ थोड़ा समय बिताएं। साथ ही आज एक्सरसाइज भी करें।

मकर राशि: आज प्यार में सुख मिलेगा और पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत रहेगा। ऑफिस में कामकाज बढ़िया रहेगा, क्लाइंट्स खुश होंगे। पैसों के मामलों में थोड़ी सतर्कता जरूरी है। अचानक से होने वाली खरीददारी से बचने की कोशिश करें। आपकी सेहत ठीक रहने वाली है। बस आप बाहर का खाना ना खाएं। सुबह की शुरुआत एक्सरसाइज से करें और दिन में कभी भी मेडिटेशन जरूर करें।

कुंभ राशि: आज पार्टनर के मूड का ध्यान रखें और गुस्सा कम करें। पुराने प्यार से मिल सकते हैं। करियर में मेहनत का फल मिलेगा। खर्च संतुलित रखें। हेल्थ ठीक रहेगी लेकिन आपको दिन भर रूटीन का पालन करना है। खाने में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा बढ़ा लें। साथ ही एक्सरसाइज जरूर करें।

वृश्चिक राशि: आज रिश्ता थोड़ा रोमांटिक रहेगा। पार्टनर को खुश रखें और टाइम दें। हो सके तो आज डिनर का प्लान करें। ऑफिस में नए मौके मिलेंगे। नए मौकों को हाथ में लेने से ना कतराएं। पैसों पर ध्यान रखें। सेहत ठीक रहेगा लेकिन आप खानपान का ध्यान रखें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और अपने आसपास अच्छी सोच वाले लोग ही रखें।

मीन राशि: आज प्यार में सुख मिलेगा और पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। उनकी बातों को ध्यान से सुनें। करियर में मेहनत का फायदा मिलेगा। पैसों के मामलों में सतर्क रहें। हेल्थ ठीक रहेगी। बस फैटी खाने से दूर रहें।