Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 10 दिसंबर का विस्तृत राशिफल

Horoscope 10 December 2025, राशिफल 10 दिसंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल के आधार पर राशिफल बनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में हर एक राशि का अपना स्वामी ग्रह होता है, जिसका प्रभाव उस पर ज्यादा प्रभाव दिखता है। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर कल यानी 10 दिसंबर का दिन कुछ राशियों के लिए अच्छी न्यूज लेकर आने वाला है। तो वहीं कुछ के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। नीचे विस्तार से जानें कि 10 दिसंबर 2025 का दिन कुल 12 राशियों के लिए कैसा जाने वाला है?

मेष राशि- आज आपका आत्मविश्वास और साहस दोनों ही मजबूत बने रहेंगे। पराक्रम का फल साफ दिखाई देगा और रोज़गार में नई तरक्कियों के रास्ते खुलेंगे। सेहत में सुधार रहेगा और मानसिक ऊर्जा भी बढ़ेगी। प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी और संतान पक्ष से संतोष मिलेगा। व्यापार में लगातार नई उपलब्धियां सामने आएंगी और आप एक-एक कदम आगे बढ़ते दिखेंगे। परिवार का सहयोग भी बड़े निर्णयों में काम आएगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से व्यावसायिक खुशी मिलने के योग बन रहे हैं।

वृषभ राशि- आप आज बहुत विनम्र और सभ्य तरीके से व्यवहार करेंगे, जिससे आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति मजबूती की ओर जाएगी और आय में वृद्धि के संकेत हैं। परिवार में कोई नई खुशी या सदस्य आने की संभावना है, जिससे घर का माहौल प्रसन्न रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी और प्रेम-संतान का साथ भी सुखद रहेगा। व्यापार वालों के लिए दिन स्थिर और लाभ देने वाला साबित हो सकता है। कार्यों में सहजता बनी रहेगी।

मिथुन राशि- आज आपका व्यवहार और सोच दोनों ही सकारात्मक रहेंगे, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। सेहत में पहले से ज्यादा सुधार महसूस होगा। प्रेम-संतान के साथ रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। व्यापार में फायदे के अवसर मिलेंगे, साथ ही कुछ अच्छे और समय पर लिए गए निर्णय आगे बड़ी सफलता दिला सकते हैं। आपकी सूझबूझ और निर्णय क्षमता आज काफी मजबूत रहेगी।

कर्क राशि- आज खर्चों की अधिकता आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। हालांकि ज्यादातर खर्च शुभ और जरूरी कामों पर होंगे, लेकिन ध्यान न रखने पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। अनावश्यक खर्च आपको कर्ज की स्थिति तक ले जा सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी जरूरी है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक थकान महसूस हो सकती है। प्रेम-संतान का साथ अच्छा मिलेगा और व्यापार भी सामान्य रूप से चलता रहेगा।

सिंह राशि- आज आपके लिए आय के नए स्रोत बनेंगे। रुका हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना है और किसी नए काम या संपर्क से भी पैसे आने के योग बन रहे हैं। यात्रा से शुभ समाचार या लाभ मिल सकता है। समय आपके लिए काफी अनुकूल बन चुका है, जो आपको आगे बढ़ने और नए अवसरों को पकड़ने का मौका देगा। सेहत अच्छी रहेगी, प्रेम-संतान का सहयोग रहेगा और व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आज सूर्य देव को जल चढ़ाना आपके लिए विशेष शुभ रहेगा।

तुला राशि- आज आपका झुकाव धर्म-कर्म और शुभ कार्यों की ओर रहेगा। प्रोफेशनल सेक्टर में बड़ी सफलता के योग हैं। यदि कोई मामला कोर्ट-कचहरी में चल रहा है तो जीत आपके पक्ष में रहने की पूरी संभावना है। उच्च पदों पर बैठे लोगों से सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके अधूरे कार्य पूरे होने लगेंगे। सेहत में सुधार होगा और प्रेम-संतान का सहयोग भी मजबूत रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी है।

धनु राशि- आपके समय में पहले की तुलना में काफी सुधार हो चुका है। अब आप पुराने जोखिमों से बाहर आ चुके हैं और नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। सेहत मजबूत रहेगी और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम-संतान का सहयोग आपके मन को शांत और संतुष्ट रखेगा। व्यापार की गति अच्छी और स्थिर रहेगी, जिससे आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

मकर राशि- आज आपको विशेष सावधानी की जरूरत है। चोट या किसी अनचाही परेशानी का संकेत मिल रहा है, इसलिए कोई भी जोखिम भरा काम न करें। इसके बावजूद सेहत स्थिर रहेगी और प्रेम-संतान की स्थिति भी बढ़िया रहेगी। व्यापार में सकारात्मकता बनी रहेगी और कार्य सामान्य रूप से आगे बढ़ते रहेंगे।

कुंभ राशि- आज जीवनसाथी का पूरा सहयोग और स्नेह मिलेगा। रोजगार में तरक्की होगी और नौकरी में आपकी स्थिति और मजबूत होगी। सेहत में सुधार होगा और मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति संतोषजनक रहेगी। व्यापार में लाभ और स्थिरता दोनों मिलेंगे।

कन्या राशि- आज शत्रुओं पर आपका प्रभाव इतना मजबूत रहेगा कि वे भी आपके साथ नरमी से पेश आएंगे। आपमें ज्ञान को समझने और सीखने की ऊर्जा बढ़ेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके हर काम में मदद करेगा। सेहत, प्रेम और व्यापार की स्थिति काफी मजबूत रहेगी, हालांकि हल्का-सा स्वास्थ्य ध्यान मांग सकता है। किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचें।

वृश्चिक राशि- विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद शानदार है। पढ़ाई, लिखाई, क्रिएटिविटी और निर्णय लेने के लिए दिन उत्तम है। लेखक, कवि और रचनात्मक लोग आज अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सेहत, प्रेम और व्यापार स्थिर और सकारात्मक रहेंगे।