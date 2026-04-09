Kal Ka Rashifal: 10 अप्रैल को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal: 10 अप्रैल को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Horoscope Tomorrow 10 April 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 10 अप्रैल 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 10 April 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल : 10 अप्रैल के दिन शुक्रवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शुक्रवार को मां लक्ष्मी जी की पूजा करने से सुख-समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 10 अप्रैल का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 10 अप्रैल को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
10 अप्रैल को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
मेष
10 अप्रैल के दिन योजना बनाने के लिए बेहतरीन समय है। बदलती एनर्जी को अपनाना चाहिए। अपनी स्किल्स और समझ को बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए। विलासिता की वस्तुओं की अप्रत्याशित खरीदारी से बचना महत्वपूर्ण है।
वृषभ
10 अप्रैल के दिन कुछ लोगों को अपने परिवार या भविष्य की योजनाओं से संबंधित खर्च उठाने पड़ सकते हैं। स्मार्ट बजट आपको संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। काम पर, निरंतर प्रयास तारीफ दिला सकते हैं, भले ही प्रगति धीमी लगे।
मिथुन
10 अप्रैल के दिन आपको अपनी खर्च करने की आदतों पर ध्यान देने और वित्तीय योजनाओं को फिर से प्लान करना पड़ सकता है। आपकी ईमानदारी स्ट्रांग बॉन्ड या रोमांचक नई शुरुआत का कारण बन सकती है। सेहत का ध्यान रखें।
कर्क
10 अप्रैल के दिन आपकी क्षमता और स्किल्स को प्रेजेंट करने का समय है। अपने मन पर भरोसा रखें और अच्छे रिश्ते बनाने पर फोकस करें। बैलेंस बनाने पर फोकस करें। आपको अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिल सकता है।
सिंह
10 अप्रैल के दिन अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ने और बदलाव लाने का एक दुर्लभ अवसर मिल सकता है। आपको अप्रत्याशित चुनौतियों और आकर्षक अवसरों दोनों का स्वाद चखने का मौका मिलेगा।
कन्या
10 अप्रैल के दिन आपको सेल्फ लव पर फोकस करना चाहिए। आपको ट्रैवल या ड्राइव करते समय सावधान रहना चाहिए। ऑफिस में लोग आपकी मेहनत और प्रयासों की तारीफ करेंगे।
तुला
10 अप्रैल के दिन आप अपना आत्मविश्वास दोबारा कायम कर सकते हैं। पर्सनल विकास और करियर विकास के तौर पर किए गए सिक्योर इन्वेस्टमेंट से महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है।
वृश्चिक
10 अप्रैल के दिन जल्दबाजी में खर्च करने के बजाय सोच समझकर प्लान करना चाहिए। गुस्से और वाणी पर काबू रखें। आपको मनचाहा लाभ मिल सकता है। काम के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ सकता है।
धनु
10 अप्रैल के दिन नेटवर्किंग या पुराने दोस्तों की मदद से नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा। स्टूडेंट्स, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें खास ध्यान देना होगा।
मकर
10 अप्रैल के दिन विद्यालय में स्टूडेंट्स की सफलता का राज रहेगा कि वे रट्टा मारने के बजाय दीप लर्निंग पर फोकस करें। स्वयं की तुलना दूसरों से न करें। लव लाइफ में रोमांस रहेगा।
कुंभ
10 अप्रैल के दिन की शुरुआत में कुछ चुनौतियों आएंगी, जिनका सामना करना पड़ सकता है। सेहत का ध्यान रखना आवश्यक है। आप अपने अपने सभी पेंडिंग काम पूरा करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करेंगे।
मीन
10 अप्रैल के दिन आज का दिन आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आया है। आपको पैसों के मामले में लाभ हो सकता है। कुछ की जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा