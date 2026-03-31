Kal Ka Rashifal : 1 अप्रैल 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल
Horoscope Tomorrow Kal Ka Rashifal : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 1 अप्रैल 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Horoscope 1 April 2026, Kal Ka Rashifal: ग्रह और नक्षत्र की बदलती चाल के हिसाब से राशिफल का आंकलन होता है। राशिचक्र की हर एक राशि का अलग-अलग स्वामी ग्रह होता है, जिसका प्रभाव उन पर सबसे ज्यादा दिखता है। ज्योतिषीय गणना के आधार पर अप्रैल महीने का पहला दिन कुछ राशियों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये दिन सामान्य ही रहेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर कुल 12 राशियों के लिए कल या दिन यानी 1 अप्रैल कैसा जाने वाला है?
पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए दिन ठीक रहेगा। सुबह काम थोड़ा धीमा रहेगा। बाद में गति पकड़ लेगा। ऑफिस में कोई नया काम मिल सकता है। उसे टालना ठीक नहीं रहेगा। समय पर निपटाना जरूरी होगा। पैसों को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन खर्च पर नजर रखें। घर में माहौल सामान्य रहेगा। छोटी बात पर कहासुनी हो सकती है, लेकिन मामला वहीं शांत हो जाएगा। रिश्तों में अपनी बात मनवाने की कोशिश न करें।
वृषभ राशिफल
वृषभ राशि वालों के लिए दिन सिंपल रहेगा। काम चलता रहेगा, लेकिन मन बीच-बीच में भटकेगा। ऑफिस में किसी की बात खटक सकती है। उसे दिल पर न लें तो बेहतर रहेगा। पैसे आते-जाते रहेंगे। कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। घर में माहौल ठीक रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा। रिश्तों में बात करने से चीजें ठीक रहेंगी। सेहत सामान्य है, बस नींद पूरी रखें।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए दिन काम का रहेगा। जो काम हाथ में लेंगे, उसे पूरा कर पाएंगे। ऑफिस में आपकी बात सुनी जाएगी। सीनियर भी नोटिस करेंगे। पैसों के मामले में राहत मिल सकती है। कहीं से पैसा आ सकता है। घर में माहौल अच्छा रहेगा। लव लाइफ ठीक रहेगी।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों को आज थोड़ा ध्यान रखना होगा। काम में दबाव रहेगा। गलती की गुंजाइश कम है। ऑफिस में किसी बात पर बात बढ़ सकती है। शांत रहना बेहतर रहेगा। पैसों के मामले में जल्दबाजी न करें। घर में किसी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। रिश्तों में दूरी न आने दें। पेट या नींद से जुड़ी दिक्कत रह सकती है।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। काम में पकड़ बनी रहेगी। लोग आपकी बात मानेंगे। ऑफिस में तारीफ मिल सकती है। पैसों के मामले में फायदा हो सकता है। घर में माहौल ठीक रहेगा। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। रिश्तों में समय ठीक रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी।
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए दिन राहत वाला रहेगा। पुराने काम पूरे हो सकते हैं। मन हल्का रहेगा। ऑफिस में काम आसानी से होगा। सीनियर का साथ मिलेगा। पैसों में सुधार दिखेगा। घर में अच्छा माहौल रहेगा। रिश्ते ठीक रहेंगे। सेहत भी ठीक रहेगी।
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। काम धीरे-धीरे बनेंगे। ज्यादा भागदौड़ नहीं होगी। पैसों में हल्का सुधार दिख सकता है। घर में माहौल ठीक रहेगा। परिवार साथ देगा। रिश्तों में कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। सेहत भी ठीक रहेगी।
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए दिन थोड़ा दबाव वाला रहेगा। काम ज्यादा रहेगा। समय कम लगेगा। ऑफिस में गलती से बचें। पैसों की स्थिति सामान्य है। घर में किसी बात पर तनाव हो सकता है। रिश्तों में दूरी आ सकती है।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। काम बनेंगे। ऑफिस में फायदा हो सकता है। आपकी मेहनत दिखेगी। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। घर में माहौल अच्छा रहेगा। रिश्ते ठीक रहेंगे। सेहत भी ठीक रहेगी।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए दिन थोड़ा उलझन वाला रह सकता है। काम में रुकावट आएगी। प्लान के हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी। ऑफिस में दबाव रहेगा। सीनियर सख्त रह सकते हैं। पैसों की स्थिति ठीक है, लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं। घर में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। रिश्तों में दूरी बन सकती है। पेट की दिक्कत परेशान कर सकती है।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन मेहनत वाला है। काम ज्यादा रहेगा। रिजल्ट आने में समय लग सकता है। ऑफिस में बदलाव को लेकर सोच सकते हैं। पैसों के मामले में संभलकर चलें। खर्च बढ़ सकते हैं। घर में माहौल थोड़ा भारी रह सकता है। रिश्तों में धीरे-धीरे सुधार होगा।
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए दिन मिला-जुला रहेगा। काम में उतार-चढ़ाव रहेगा। कुछ काम अटक सकते हैं। हालांकि परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैसों में सावधानी रखें। घर में माहौल सामान्य रहेगा। रिश्तों में बातें क्लियर रखें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें