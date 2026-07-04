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Kal Ka Rashifal, राशिफल 5 जुलाई: इन 4 राशियों का दिन रहेगा शानदार

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Horoscope Tomorrow 05 July 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 05 जुलाई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal, राशिफल 5 जुलाई: इन 4 राशियों का दिन रहेगा शानदार

Kal Ka Rashifal 05 July 2026 aries to pisces Horoscope Tomorrow, राशिफल 05 जुलाई: 05 जुलाई के दिन रविवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने से मान-सम्मान में वृद्धि होती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 5 जुलाई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 5 जुलाई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

राशिफल 5 जुलाई: इन 4 राशियों का दिन रहेगा शानदार

मेष

5 जुलाई का दिन मेष राशि के लोगों के लिए कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में पुराने संपर्कों से फायदा होने के संकेत हैं। परिवार का साथ मिलेगा। खर्च सोच-समझकर करें। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ

5 जुलाई को रुका हुआ काम पूरा होने की उम्मीद है। नौकरी और कारोबार दोनों में अच्छे मौके मिल सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। पैसों के मामले में राहत मिल सकती है। सेहत सामान्य रहेगी।

मिथुन

5 जुलाई को आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। व्यापार में नया सौदा मिल सकता है। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। खानपान का ध्यान रखें।

कर्क

5 जुलाई को किसी जरूरी फैसले में जल्दबाजी न करें। काम धीरे-धीरे पूरे होंगे। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। आराम के लिए भी समय निकालें।

सिंह

5 जुलाई का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रह सकता है। नौकरी में अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में लाभ के योग हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है।

कन्या

5 जुलाई को काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। ऑफिस में अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें।

तुला

5 जुलाई को मेहनत का अच्छा नतीजा मिल सकता है। ऑफिस में नए मौके मिलेंगे। कारोबार ठीक चलेगा। घर का माहौल अच्छा रहेगा। खानपान का ध्यान रखें।

वृश्चिक

5 जुलाई को नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कारोबार में लाभ के संकेत हैं। परिवार का साथ मिलेगा। पैसों के मामले में दिन अच्छा रह सकता है।

धनु

5 जुलाई का दिन मिलाजुला रह सकता है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

मकर

5 जुलाई को आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे तो सफलता मिल सकती है। कारोबार में फायदा होने के संकेत हैं। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। सेहत पहले से बेहतर रहेगी।

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कुंभ

5 जुलाई को भाग्य का साथ मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। खर्च पर थोड़ा कंट्रोल रखें।

मीन

5 जुलाई का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। लंबे समय से रुका काम पूरा हो सकता है। नौकरी और कारोबार में अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में सुख-शांति रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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