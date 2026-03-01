Hindustan Hindi News
Kal Ka Rashifal: 2 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Mar 01, 2026 02:31 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope Tomorrow 02 March 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 2 मार्च 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal: 2 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 02 March 2026, राशिफल: 2 मार्च के दिन सोमवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से सुख-शांति बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 2 मार्च का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 2 मार्च को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

2 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

मेष

2 मार्च के दिन बाहर के खाने से परहेज करें। जीवन में बदलाव होने की संभावना है। चाहे मामला प्रेम का हो, करियर का हो, धन का हो, सेहत का हो, या परिवार का हो, बदलावों को पॉजिटिव सोच के साथ अपनाएं। तनाव न लें।

वृषभ

2 मार्च का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। लव लाइफ में उतार-चढ़ाव की स्थिति बरकरार रहेगी। अपने करियर के फ्यूचर को लेकर नए गोल्स बनाएं।

मिथुन

2 मार्च के दिन अपनी लाइफस्टाइल में सही डाइट, नियमित व्यायाम और भरपूर नींद जैसी हेल्दी आदतों को शामिल करें। करियर में आपको अपने बॉस का सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ भी शानदार रहेगी।

कर्क

2 मार्च के दिन जरूरत पड़ने पर ब्रेक लेना याद रखें। तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन करें। आपका दिन शुभ माना जा रहा है। व्यापारियों को कोई बढ़िया डील मिल सकती है।

सिंह

2 मार्च के दिन अपनी डाइट में हरी सब्जियां शामिल करें। परिवार के साथ कुछ वक्त बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज अपनी सेहत पर ध्यान दें। अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें।

कन्या

2 मार्च के दिन कन्या राशि के जातकों के जीवन में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी है। धन के मामलों में सावधानी बरतें।

तुला

2 मार्च के दिन कुछ लोगों के खर्च बढ़ सकते हैं। इससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा। आपका आज का दिन नॉर्मल रहने वाला है। अपने काम की जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें।

वृश्चिक

2 मार्च के दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाएं। आज ताजा शुरुआत और अवसरों को जब्त करने का दिन है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नई चुनौतियों को बदलने और गले लगाने के लिए तैयार रहें।

धनु

2 मार्च के दिन कुछ लोगों के घर, परिवार में उत्सव का माहौल छा सकता है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। पैसों का लेन-देन करते समय सावधान रहें। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला साबित हो सकता है।

मकर

2 मार्च के दिन सेल्फ लव पर फोकस करें। आपके लिए आज का दिन शुभ माना जा रहा है। खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करें। आपके लिए आज का दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहने वाला है।

कुंभ

2 मार्च के दिन वाद-विवाद में फंसने से बचें। आज का दिन लाइफ में बैलेंस बनाने के बारे में है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। काम के साथ ब्रेक लेना भी जरूरी है।

मीन

2 मार्च के दिन कुछ नया शुरू करने और बदलावों को अपनाने के लिए शानदार दिन है। पॉजिटिव सोच के साथ, आप चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। अपना फोकस बनाए रखें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

