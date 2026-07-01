Kal Ka Rashifal, राशिफल 2 जुलाई: इन 6 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ
Horoscope Tomorrow 02 July 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 02 जुलाई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 2 July 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल : 2 जुलाई के दिन गुरुवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख-समृद्धि की कमी नहीं रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 2 जुलाई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 2 जुलाई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
इन 6 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ
मेष
आज का दिन आपके लिए मिलाजुला साबित हो सकता है। कुछ अटके हुए कामों में गति आ सकती है। व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी। किसी भी तरह के निवेश या जोखिम से बचें। खर्चों पर कंट्रोल रखें। शारीरिक और मानसिक रूप से राहत महसूस करेंगे।
वृषभ
आज का दिन आपके लिए बहुत खुशनुमा और अच्छा रहने वाला है। मन में शांति बनी रहेगी। धन से जुड़े मामलों के लिए दिन बेहतरीन है। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध और मजबूत होंगे। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी संभव है।
मिथुन
आज आपको अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी काम को जल्दबाजी या बिना सोचे नहीं करें, वरना नुकसान हो सकता है। पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सेहत को लेकर सतर्क रहें।
कर्क
आज आप मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। कार्यों में सफलता पाएंगे। कार्यक्षेत्र या बिजनेस में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लें। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
सिंह
आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। ऑफिस में काम का दबाव महसूस हो सकता है। अपनी वाणी और गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें। आकस्मिक खर्च होने से आर्थिक बजट बिगड़ सकता है।
कन्या
आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी। धन की स्थिति में सुधार के संकेत हैं।
तुला
आज का दिन आपके लिए उत्साह और उम्मीदों से भरा रहेगा। आज जो सोचेंगे उसे पूरा करने में सफल होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। आय के नए साधन बनेंगे। परिवार या दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
वृश्चिक
पुरानी मानसिक चिंताओं या परेशानी से राहत मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा। अपनों का साथ मिलेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। किसी भी फैसले को जल्दबाजी में नहीं लें। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
धनु
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। कामकाज की अधिकता रहेगी। सुख-सुविधाओं या घर की किसी वस्तु पर धन खर्च हो सकता है। अपने लिए स्वयं निकालें और आराम करें।
मकर
आज का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने में सफल होंगे। धन से जुड़े मामलों में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें, आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। मानसिक राहत पाने के लिए दिन की शुरुआत योग से करें।
कुंभ
आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा। निवेश के लिए समय अनुकूल है और आपको पूरा लाभ मिलेगा। परिवार से जुड़ी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। मानसिक राहत पाएंगे।
मीन
आज आपको करियर में सफलता मिल सकती है। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। व्यावसायिक रूप से दिन बहुत अच्छा है। अटके हुए काम पूरे होंगे। निवेश के लिए अच्छा समय है। स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
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सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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