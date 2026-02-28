Kal Ka Rashifal: 1 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Horoscope Tomorrow 01 March 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 1 मार्च 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 01 March 2026, राशिफल: 1 मार्च के दिन रविवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने से मान-सम्मान बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 1 मार्च का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 1 मार्च को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

1 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल मेष आज दिन कामकाज के लिहाज से ठीक रहेगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप अच्छे से निभाएंगे। सीनियर आपकी मेहनत नोटिस कर सकते हैं। पैसों की स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है। प्रेम जीवन में छोटी बातों को तूल न दें। पार्टनर से खुलकर बात करेंगे तो गलतफहमी दूर होगी। घर में माहौल शांत रहेगा। सेहत ठीक है, लेकिन थकान और सिरदर्द से बचने के लिए आराम भी जरूरी है।

वृषभ आज थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। काम में दबाव रह सकता है, लेकिन आप धीरे-धीरे सब संभाल लेंगे। पैसों को लेकर जल्दबाजी में फैसला न लें। निवेश सोच-समझकर करें। प्रेम जीवन में ईगो से बचें, नहीं तो बात बढ़ सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत में पेट या गले से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है, खानपान पर ध्यान दें।

मिथुन आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारी या नया मौका मिल सकता है। आपकी बात को महत्व मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, अतिरिक्त कमाई के संकेत हैं। प्रेम जीवन में अच्छा समय रहेगा, पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सेहत ठीक है, लेकिन देर रात तक जागने से बचें।

कर्क आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। प्रेम जीवन में धैर्य रखें, छोटी बात पर बहस न करें। घर में किसी जरूरी विषय पर बातचीत हो सकती है। सेहत के मामले में सावधान रहें, खासकर सीने, पेट या सांस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है।

सिंह आज आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व दोनों दिखेगा। ऑफिस में आपकी राय को महत्व मिलेगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की बात आगे बढ़ सकती है। धन के मामले में दिन अच्छा है। प्रेम जीवन में मिठास रहेगी, पार्टनर से सहयोग मिलेगा। परिवार में कोई खुशखबरी मिल सकती है। सेहत सामान्य है, लेकिन नियमित व्यायाम फायदेमंद रहेगा।

कन्या आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप संभाल लेंगे। ऑफिस में मेहनत का फायदा मिलेगा। पैसा आएगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। रिश्तों में भरोसा बनाए रखें। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। परिवार में शांति रहेगी। सेहत सामान्य है, लेकिन नियमित दिनचर्या बनाए रखें।

तुला आज काम ज्यादा रहेगा और भागदौड़ भी हो सकती है। समय पर काम पूरा करना जरूरी रहेगा। पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन फिजूल खर्च से बचें। रिश्ते में साफ-साफ बात करना जरूरी है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सेहत में त्वचा या एलर्जी की हल्की समस्या हो सकती है, साफ-सफाई का ध्यान रखें।

वृश्चिक आज दिमाग से फैसले लें, भावनाओं में बहने से बचें। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। प्रेम जीवन में सुधार होगा, पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सेहत ठीक है, लेकिन आंखों और सिरदर्द से सावधान रहें।

धनु आज संतुलन बनाकर चलने का दिन है। काम में नई योजना शुरू हो सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। निवेश का विचार बना सकते हैं, लेकिन सलाह लेकर ही कदम उठाएं। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, अविवाहित लोगों के लिए अच्छा समय है। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा। सेहत ठीक है, बस ज्यादा थकान से बचें।

मकर आज मेहनत का फल मिल सकता है। ऑफिस में आपकी कोशिशों की तारीफ होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ समय बिताना फायदेमंद रहेगा। परिवार में किसी अहम मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन तनाव से दूर रहें।

कुंभ आज यात्रा के योग बन सकते हैं, खासकर काम के सिलसिले में। करियर में नया अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। निवेश सोच-समझकर करें। प्रेम जीवन में समझदारी दिखाएं। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत में कमर या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है, आराम भी करें।

मीन आज शांत रहकर सोच-समझकर कदम उठाएं। काम में नई दिशा मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम जीवन में गहराई आएगी, पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। घर में धार्मिक या सकारात्मक माहौल रहेगा। सेहत सामान्य है, लेकिन ठंडी चीजों से बचें और आराम करें।