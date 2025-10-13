Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal Ka Ank Rashifal Number Horoscope Numerology 14 October 2025 by date of birth future Predictions

Numerology, अंक राशिफल: 14 अक्टूबर को 1-9 मूलांक वालों का दिन कैसा रहेगा?

Kal Ka Ank Rashifal, Horoscope Numerology 14 October 2025: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। 14 अक्टूबर को मंगलवार का दिन है। इस दिन मूलांक 3 वाले दफ्तर में चुनौतियों के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगे।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 01:49 PM
Numerology, अंक राशिफल: 14 अक्टूबर को 1-9 मूलांक वालों का दिन कैसा रहेगा?

Horoscope Numerology 14 October 2025, अंक राशिफल: जिस तरह नाम के अनुसार राशियों के जरिए राशिफल का आंकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार, अंक राशिफल का आंकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 14 अक्टूबर 2025 को मंगलवार का दिन है। इस दिन मूलांक 3 वाले दफ्तर में चुनौतियों के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगे। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 14 अक्टूबर का दिन कैसा रहेगा-

मूलांक-1

आज के दिन रोमांस के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन दोनों में प्रॉबलम्स का सॉल्यूशन निकालें और अहंकार का त्याग करें। स्वास्थ्य भी पूरे दिन अच्छा रहेगा।

मूलांक-2

आज के दिन एक मजबूत रोमांटिक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। नौकरी में बेस्ट परिणाम देने के लिए कोशिश करें। आज के दिन स्मार्ट वित्तीय डिसीजन लेने के लिए आपकी मौद्रिक स्थिति अच्छी है।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan
मूलांक-3

आज के दिन खुश रहने के लिए लव लाइफ से जुड़े मुद्दों को सॉल्व करें। दफ्तर में चुनौतियों के बावजूद आप बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगे। धन और स्वास्थ्य के मामले में आप अच्छे रहेंगे।

मूलांक-4

आज के दिन कोई बड़ी मेडिकल समस्या भी जीवन पर प्रभाव नहीं डालेगी। अगर आप अपने पार्टनर से दूर रह रहे हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर का अचानक आना आपको सरप्राइज कर सकता है।

मूलांक-5

आज के दिन जो लोग इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाले हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। धन के मामले में समय लाभदायक नहीं रहेगा।

मूलांक-6

आज के दिन ऑफिस और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद संभालने वाले व्यापारियों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऑफिस में सीनियर्स से टकराव से बचें।

मूलांक-7

आज के दिन आपका रोमांटिक रिश्ता मजबूत होगा। आप कार्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। भाग्य आपकी तिजोरी में दस्तक दे सकता है। आपका स्वास्थ्य बरकरार रहेगा।

मूलांक-8

आज के दिन कुछ कार्यों की समय-सीमा महत्वपूर्ण होगी और आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपको सावधान रहने की जरूरत है।

मूलांक-9

आज के दिन सावधान रहें कि डेडलाइन न छूटे। फिर से प्यार में पड़ने के लिए भाग्यशाली हैं। आपको पॉजिटिव मानसिकता रखनी चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

