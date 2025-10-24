Hindustan Hindi News
Numerology: मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 25 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Fri, 24 Oct 2025 12:21 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Numerology Horoscope 25 October 2025, अंकराशिफल: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 25 अक्टूबर 2025 का दिन…

मूलांक 1- आज नया काम शुरू करने के लिए बेहतरीन दिन है। नौकरी या व्यवसाय में कुछ नए अवसर सामने आएंगे। परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। मानसिक ऊर्जा अधिक रहेगी, जिससे निर्णय लेने में आसानी होगी। कुछ छोटे-मोटे तनाव या झगड़े हो सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर हल करेंगे तो लाभ होगा।

मूलांक 2- आज धैर्य और सहनशीलता से काम लेना जरूरी है। रिश्तों में समझदारी की जरूरत है, खासकर परिवार और कार्यस्थल पर। कोई नया अवसर या बदलाव मिल सकता है, इसलिए सतर्क रहें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हल्की थकान महसूस हो सकती है।

मूलांक 3- आज आपकी रचनात्मकता और विचारों में नयापन दिखेगा। दोस्तों और परिवार के साथ खुशियां बांटने का समय है। सामाजिक जीवन में बढ़ावा मिलेगा। यात्रा या किसी मनोरंजन संबंधी गतिविधि में आनंद आएगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

मूलांक 4- आज मेहनत और अनुशासन का दिन है। कार्यस्थल पर योजनाओं को पूरा करने में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में थोड़ी सतर्कता रखें। परिवार के छोटे मामलों में सहयोग देने से रिश्ते मजबूत होंगे।

मूलांक 5- आज बदलाव और नई सोच लाने का दिन है। यात्रा या नए प्रोजेक्ट में लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें, हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। दोस्तों और परिवार के साथ संबंधों में सामंजस्य बनाए रखें।

मूलांक 6- आज परिवार और घर के मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। पुराने काम में सफलता मिलने के संकेत हैं। आप जो भी काम करेंगे, उसमें स्थिरता और धैर्य रखें।

मूलांक 7- आज मानसिक शांति और ध्यान का दिन है। पढ़ाई, ध्यान या आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। यात्रा या नए प्रोजेक्ट में लाभ होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, मानसिक तनाव कम रहेगा।

मूलांक 8- आज व्यावसायिक और वित्तीय मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं। मेहनत का फल मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हल्की थकान महसूस हो सकती है। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 9- आज सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहेगी। सामाजिक संपर्क मजबूत होंगे। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताएँ। मानसिक संतुलन बनाए रखें। आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी, पुराने मामलों में सफलता मिलने की संभावना है।

