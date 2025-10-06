kal ka ank rashifal Horoscope Numerology 7 October 2025 Mulank 1-9 Future Prediction by Date of Birth Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 7 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़kal ka ank rashifal Horoscope Numerology 7 October 2025 Mulank 1-9 Future Prediction by Date of Birth

Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 7 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology Horoscope 7 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 7 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 12:40 PM
Numerology Horoscope 7 October 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 7 अक्टूबर का दिन…

मूलांक 1- आज के दिन मूलांक 1 वाले लोग आत्मविश्वास और नई ऊर्जा से भरे रहेंगे। आपके जीवन में नई शुरुआत का योग है। कामकाज में आप नए अवसरों की तलाश में रहेंगे और कुछ पुराने काम भी पूरे होंगे। सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में पहचान बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए संवाद बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निवेश करें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें, खासकर दिमागी तनाव से बचें।

मूलांक 2- मूलांक 2 वाले लोगों के लिए यह दिन भावनाओं और रिश्तों में सुधार का है। आप दूसरों की भावनाओं को समझने में बेहतर होंगे। नौकरी या बिजनेस में साझेदारी फायदेमंद साबित होगी। वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, मगर अनावश्यक खर्च से बचें। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। यात्रा के योग हैं जो आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, मगर नींद और खान-पान पर ध्यान दें। पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ाने का समय है।

मूलांक 3- मूलांक 3 वाले लोग आज रचनात्मक और सामाजिक जीवन में सक्रिय रहेंगे। आपकी ऊर्जा और उत्साह दूसरों को प्रभावित करेगा। नौकरी और व्यापार में तरक्की के संकेत हैं। आर्थिक लाभ के लिए समय अच्छा है। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा और पुराने मतभेद दूर होंगे। परिवार के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, खासकर तनाव और सिर दर्द पर ध्यान दें। शिक्षा और नई सीख के लिए समय अनुकूल है।

मूलांक 4- मूलांक 4 वाले लोगों के लिए यह दिन अनुशासन और मेहनत का है। काम में स्थिरता आएगी, मगर दबाव भी रहेगा। वित्तीय मामले ठीक रहेंगे, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें। परिवार के साथ समय बिताना आवश्यक है। प्रेम संबंधों में थोड़ी परेशानी आ सकती है, धैर्य से निपटें। स्वास्थ्य में हल्की-फुल्की परेशानी रह सकती है, इसलिए खान-पान पर ध्यान दें। पुराने विवादों को सुलझाने का समय है। यात्रा लाभकारी रहेगी।

मूलांक 5- मूलांक 5 वाले लोग आज बदलाव और नए अवसरों के प्रति उत्सुक रहेंगे। नौकरी या बिजनेस में बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। आर्थिक मामलों में अचानक लाभ संभव है। प्रेम जीवन में साथी के साथ बेहतर तालमेल रहेगा। सामाजिक जीवन में सक्रिय रहेंगे और नए दोस्त बन सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, मगर व्यायाम और योग को शामिल करें। जोखिम लेने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें। यात्रा आपके लिए आनंद और लाभ दोनों लाएगी।

मूलांक 6- मूलांक 6 वाले लोगों के लिए यह दिन जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण का है। आप घर और कार्य दोनों में संतुलन बनाएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, निवेश में सावधानी रखें। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और रिश्ता मजबूत होगा। नौकरी और व्यापार में मेहनत रंग लाएगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, मगर मानसिक तनाव से बचें। इस साल आप धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि लेंगे।

मूलांक 7- मूलांक 7 वाले लोग आज मानसिक विकास और आत्मनिरीक्षण पर ध्यान देंगे। पढ़ाई, शोध और अध्ययन में सफलता मिलेगी। नौकरी और बिजनेस में आपकी योजना और रणनीति प्रभावी साबित होगी। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। प्रेम जीवन में थोड़ी अस्थिरता रहेगी, इसलिए साथी के साथ संवाद बनाए रखें। स्वास्थ्य में हल्की परेशानी हो सकती है, इसलिए खान-पान और नींद पर ध्यान दें। अकेले समय बिताना आपके लिए फायदेमंद होगा।

मूलांक 8- मूलांक 8 वाले लोगों के लिए यह दिन मेहनत और करियर पर फोकस का है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी। आर्थिक मामलों में सुधार आएगा और निवेश फायदेमंद रहेगा। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, मगर तनाव से बचें। इस साल यात्रा और नए संपर्क आपके लिए फायदेमंद होंगे। जोखिम लेने में सावधानी रखें। आपकी योजना और अनुशासन सफलता की कुंजी बनेंगे।

मूलांक 9- मूलांक 9 वाले लोग आज आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे। आप दूसरों की मदद और मार्गदर्शन करने में आगे रहेंगे। नौकरी और व्यवसाय में स्थिति बेहतर होगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें, अनावश्यक खर्च से बचें। प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, मगर छोटे-मोटे बीमारियों से सावधान रहें। यात्रा और नए संपर्क आपके लिए लाभकारी होंगे। आज आपके प्रयासों से सम्मान और मान-सम्मान बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

