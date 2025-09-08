Kal ka Ank rashifal 9 September 2025 numerology predictions tomorrow horoscope by date of birth अंकराशि: 9 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal ka Ank rashifal 9 September 2025 numerology predictions tomorrow horoscope by date of birth

अंकराशि: 9 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल

Numerology Horoscope 9 September 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 9 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 01:00 PM
share Share
Follow Us on
अंकराशि: 9 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल

Numerology Horoscope 9 September 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 9 सितंबर का दिन...

मूलांक 1- आज का दिन मूलांक 1 वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, लेकिन मन परेशान भी रहेगा। धैर्य से काम लें। बेकार के क्रोध से बचें। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। धन का आगमन होगा।

मूलांक 2- आज मूलांक 2 वालों के आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। लिखने-पढ़ने के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। आय में वृद्धि होगी। सेहत को लेकर सतर्क रहें। माता-पिता के सहयोग से धन की प्राप्ति होगी। व्यापार में उन्नति हो सकती है।

ये भी पढ़ें:शुक्र का सिंह गोचर, 15 सितंबर से इन 4 राशियों को लाभ के संकेत

मूलांक 3- आज मूलांक 3 वालों के मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। आत्मविश्वास में भी कमी आ सकती है। सेहत को लेकर सतर्क रहें। खर्चों की अधिकता रहेगी। माता से धन की प्राप्ति हो सकती है। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। यात्रा का योग बनेगा।

मूलांक 4- आज मूलांक 4 वालों के लिए आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहने वाला है। कारोबारी कार्यों में मन लगेगा। कारोबार में व्यस्तता बढ़ेगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। संपत्ति में वृद्धि होगी। संपत्ति की खरीद-फरोख्त में लाभ के अवसर भी मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी। हालांकि आज धन के लेनदेन में सतर्कता बरतें।

मूलांक 5- आज मूलांक 5 वालों का मन परेशान रहेगा। सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। धैर्यशीलता बनाए रखें। बातचीत में बैलेंस बनाकर चलें। शैक्षिक कार्यों में कठिनाई आ सकती है। माता का सान्निध्य मिलेगा। धन के मामले सुलझाने के लिए अच्छा दिन है।

मूलांक 6- आज मूलांक 6 वालों का दिन आर्थिक रूप से लाभकारी रहने वाला है। कार्यों में आने वाली अड़चनों के कारण मन परेशान रहेगा। परिवार में भी शांति बनाए रखें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं।

मूलांक 7- आज मूलांक 7 वालों के लिए आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे।

मूलांक 8- आज मूलांक 8 वालों को व्यापार में उन्नति मिल सकती है। मां के सेहत को लेकर मन परेशान रहेगा। ज्यादा गुस्सा करने से बचें। जुबान पर काबू रखें। पिता के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। आर्थिक लाभ के अवसर भी मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:वास्तु के अनुसार घर में पितृ दोष होने पर क्या संकेत मिलते हैं?

मूलांक 9- आज मूलांक 9 वाले परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक तरक्की मिलने के संकेत हैं। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Numerology Ank Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने